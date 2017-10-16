Ксения Перова поборется за медали чемпионата мира по стрельбе из лука в Мексике

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ТАСС, 16 октября. Чемпионат мира по стрельбе из лука стартует в понедельник в Мехико. Главными фаворитами вновь будут лучники из Южной Кореи, в борьбу за медали вступит женская российская команда, лидер которой Ксения Перова поборется за победу и в личных соревнованиях.
На чемпионате мира пройдут личные, смешанные и командные соревнования в стрельбе из классического и блочного лука. В стрельбе из классического лука в составе сборной России выступят Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов и Артем Махненко, а также Саяна Цыремпилова, Наталья Эрдыниева и Ксения Перова. В команду по стрельбе из блочного лука (неолимпийская дисциплина) вошли Антон Булаев, Александр Дамбаев, Виктор Калашников, Мария Виноградова, Наталья Авдеева и Александра Савенкова.
Соревнования пройдут в течение недели. В понедельник состоится квалификационная стадия, во вторник - командные турниры (с 1/8 финала до полуфинала). 18 октября пройдут стадии 1/48 и 1/24 финала в личных турнирах, 19 октября - поединки вплоть до полуфиналов. На 20 октября запланированы смешанные соревнования (вплоть до 1/2 финала), 21 октября пройдут финалы в стрельбе из блочного лука, 22 октября - классического.
Предварительные соревнования чемпионата мира пройдут на территории оздоровительного центра "Кампо-Марте" мексиканской столицы, финалы - на площади Сокало в центре Мехико. В турнире примут участие 276 спортсменов, из которых 201 выступит в олимпийской стрельбе из классического лука.
В столице Мексики состоялся конгресс Международной федерации стрельбы из лука, на котором в члены исполкома вновь был избран глава российской национальной федерации Владимир Ешеев. Президентом международной федерации был переизбран Угур Эрденер из Турции.
Чемпионаты мира по стрельбе из лука проводятся раз в два года, в 2015-м в Копенгагене женская сборная России стала победителем в олимпийской дисциплине - командном турнире по стрельбе из классического лука. В датской столице выступали Ксения Перова, Туяна Дашидоржиева и Инна Степанова, в Мехико повторить успех сможет лишь Перова, которая успешно выступила в финале Кубка мира в Риме в начале сентября, заняв второе место в личном турнире.
На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро женская сборная России выиграла серебряные медали, уступив в финале лучницам из Южной Кореи. Южнокорейские мастера стрельбы из лука на Играх-2016 завоевали все четыре золотые медали, а в личных турнирах победили Ку Бон-Чхан и Чхан Хье-Чин. В Мехико защищать титул чемпиона мира в мужском индивидуальном турнире по стрельбе из классического лука будет Ким Ву-Чин, который в Рио-де-Жанейро победил в составе команды Южной Кореи.
Чемпионат мира по стрельбе из лука пройдет в 49-й раз. Ранее россияне в личных турнирах не побеждали, зато успеха в разные годы добивались представители советской школы стрельбы из лука - Виктор Сидорук, Владимир Ешеев, Станислав Забродский, Эмма Гапченко, Зебенисо Рустамова, Наталья Бутузова, Ирина Солдатова.
Соревнования в стрельбе из блочного лука на чемпионатах мира проводятся с 1995 года, в личных турнирах в 2005 году победила Софья Гончарова, в 2011-м - Альбина Логинова.