"Баффало" выиграл у "Анахайма", одержав первую победу в нынешнем сезоне НХЛ

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ТАСС, 16 октября. "Баффало" победил "Анахайм" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе "Баффало" заброшенными шайбами отметились Джастин Бейли (2-я минута), Сэм Райнхарт (40) и Юхан Ларссон (60). За хозяев отличился Крис Вагнер (36).
"Баффало" одержал первую победу в сезоне, до этого уступив в пяти матчах. Команда занимает 15-е место на Востоке. "Анахайм" идет на девятой позиции на Западе.
В следующем матче "Баффало" 18 октября сыграет на выезде с "Вегасом", "Анахайм" 21-го числа примет "Монреаль".