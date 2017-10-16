"Баффало" выиграл у "Анахайма", одержав первую победу в нынешнем сезоне НХЛ

ТАСС, 16 октября. "Баффало" победил "Анахайм" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Баффало" заброшенными шайбами отметились Джастин Бейли (2-я минута), Сэм Райнхарт (40) и Юхан Ларссон (60). За хозяев отличился Крис Вагнер (36).

"Баффало" одержал первую победу в сезоне, до этого уступив в пяти матчах. Команда занимает 15-е место на Востоке. "Анахайм" идет на девятой позиции на Западе.

В следующем матче "Баффало" 18 октября сыграет на выезде с "Вегасом", "Анахайм" 21-го числа примет "Монреаль".