Главный тренер "Баффало" Хаусли признан третьей звездой дня в НХЛ

ТАСС, 16 октября. Главный тренер "Баффало" Фил Хаусли назван третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на понедельник "Баффало" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1. Эта победа стала первой для клуба в сезоне и для Хаусли в карьере, он возглавил команду в июне 2017 года.

Первой звездой дня стал американский нападающий клуба "Вегас" Алекс Тух, дебютировавший в лиге. "Вегас" обыграл "Бостон" со счетом 3:1, а Тух забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Второй звездой стал канадский вратарь "Вегаса" Малкольм Суббан. Суббан, который с 2012 года выступал за "Бостон", провел первый матч за "Вегас" против своей бывшей команды и помог клубу из Лас-Вегаса победить, отразив 21 бросок по своим воротам.