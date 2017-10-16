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Главный тренер "Баффало" Хаусли признан третьей звездой дня в НХЛ

Спорт
16 октября, 10:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Клуб одержал первую победу в сезоне под его руководством, обыграв "Анахайм" со счетом 3:1

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ТАСС, 16 октября. Главный тренер "Баффало" Фил Хаусли назван третьей звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на понедельник "Баффало" обыграл "Анахайм" со счетом 3:1. Эта победа стала первой для клуба в сезоне и для Хаусли в карьере, он возглавил команду в июне 2017 года.

Первой звездой дня стал американский нападающий клуба "Вегас" Алекс Тух, дебютировавший в лиге. "Вегас" обыграл "Бостон" со счетом 3:1, а Тух забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Второй звездой стал канадский вратарь "Вегаса" Малкольм Суббан. Суббан, который с 2012 года выступал за "Бостон", провел первый матч за "Вегас" против своей бывшей команды и помог клубу из Лас-Вегаса победить, отразив 21 бросок по своим воротам.

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