Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Кузнецова сообщила, что будет болеть за Рублева на "ВТБ Кубке Кремля"

Спорт
16 октября, 11:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Российская теннисистка снялась с "Кубка Кремля" в субботу из-за травмы запястья

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 16 октября. Восьмая "ракетка" мира россиянка Светлана Кузнецова, которая снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы руки, на московских кортах будет болеть за соотечественника Андрея Рублева. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира.

В субботу стало известно, что Кузнецова из-за повреждения левой кисти не сможет сыграть на "ВТБ Кубок Кремля". 32-летняя Кузнецова является первой "ракеткой" России, она побеждала на двух последних "Кубках Кремля" (2015, 2016).

"Прохожу восстановление, каждый день езжу на физиотерапию в Новогорск, надеюсь, что в скором времени смогу играть. Правда, уже две недели хожу по докторам, рассылаю снимки, жду новостей, все говорят разное, это очень сложно, никогда с этим не сталкивалась. Нужно принять правильное решение", - рассказала Кузнецова о своей травме.

"На "ВТБ Кубке Кремля" буду болеть за Андрея Рублёва и наших девчонок", - добавила теннисистка.

Рублев является первой "ракеткой" России и "посеян" на турнире под пятым номером. Россиянин стартует на турнире матчем против серба Филипа Крайиновича, который пробился в основную сетку через квалификацию. "ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит 1,6 млн долларов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Минздрав МО: вызвавшие скорую Марьянову отменили вызов через несколько минут
3
СК проверит информацию об отказе скорой приехать к Дмитрию Марьянову
4
Лавров: ЕС начал понимать, что будет терять влияние без России
5
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам
6
Суд оштрафовал Telegram на 800 тыс. рублей за отказ предоставить данные ФСБ
7
"Технопромэкспорт" намерен подать иск к Siemens о признании недействительной части сделки
Темы дня
Новости партнеров
Реклама