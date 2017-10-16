Кузнецова сообщила, что будет болеть за Рублева на "ВТБ Кубке Кремля"

ТАСС, 16 октября. Восьмая "ракетка" мира россиянка Светлана Кузнецова, которая снялась с турнира "ВТБ Кубок Кремля" из-за травмы руки, на московских кортах будет болеть за соотечественника Андрея Рублева. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира.

В субботу стало известно, что Кузнецова из-за повреждения левой кисти не сможет сыграть на "ВТБ Кубок Кремля". 32-летняя Кузнецова является первой "ракеткой" России, она побеждала на двух последних "Кубках Кремля" (2015, 2016).

"Прохожу восстановление, каждый день езжу на физиотерапию в Новогорск, надеюсь, что в скором времени смогу играть. Правда, уже две недели хожу по докторам, рассылаю снимки, жду новостей, все говорят разное, это очень сложно, никогда с этим не сталкивалась. Нужно принять правильное решение", - рассказала Кузнецова о своей травме.

"На "ВТБ Кубке Кремля" буду болеть за Андрея Рублёва и наших девчонок", - добавила теннисистка.

Рублев является первой "ракеткой" России и "посеян" на турнире под пятым номером. Россиянин стартует на турнире матчем против серба Филипа Крайиновича, который пробился в основную сетку через квалификацию. "ВТБ Кубок Кремля" 2017 года пройдет с 14 по 22 октября на кортах спорткомплекса "Олимпийский". Общий призовой фонд турнира составит 1,6 млн долларов.