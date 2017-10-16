Французская теннисистка Младенович рассказала, что неплохо понимает русскую речь

ТАСС, 16 октябрь. Французская теннисистка Кристина Младеович, "посеянная" под первым номером на турнире "ВТБ Кубок Кремля", уже многое понимает в русской речи, в том числе вопросы журналистов, но ей еще надо поработать над изучением языка. Слова спортсменки приводит пресс-служба турнира.

"Я очень рада вернуться в Москву, люблю турнир "ВТБ Кубок Кремля" и сам город, и уже не в первый раз приезжаю. Очень рада участвовать в таком крупном турнире и быть лидером "посева". Я специально приехала пораньше, чтобы лучше подготовиться, и, конечно, ожидаю хорошего выступления", - сказала Младенович.

Француженка рассказала о том, с кем из своих российских подруг из числа теннисисток она уже пообщалась в Москве. "Дарья Гаврилова и Анастасия Павлюченкова еще в пути, Светлану Кузнецову я вчера видела на вечеринке игроков, хорошо пообщались, здорово было ее снова увидеть. Дарья Касаткина уже здесь и говорит, что на неделе мы сходим в какой-то русский ресторан. Насчет русских слов - я уже многое понимаю и вопросы журналистов, но еще предстоит проделать определенную работу", - ответила теннисистка на вопрос о том, научили ли ее уже каким-либо русским словам.

Младенович, которая на Открытом чемпионате Франции и на Уимблдоне играла в паре с Кузнецовой, а на Открытом чемпионате США - с Павлюченковой, рассказала о своей дружбе с россиянками. "Мы хорошие друзья с российскими теннисистками. Сначала мы связались с Кузнецовой и договорились играть в паре, но перед турнирами в США в конце года она сказала, что физически ей будет тяжело и она пропустит пару. Поэтому пришлось договориться с Павлюченковой, с ней мы уже играли в паре и отлично общаемся на корте", - рассказала спортсменка.

Младенович стартует на турнире со второго круга. Ее соперница определится в матче белоруски Александры Саснович и венгерки Тимеи Бабош. Француженка сыграет на "ВТБ Кубке Кремля" в четвертый раз подряд. В 2014, 2015 и 2016 годах она не проходила дальше второго круга соревнований.