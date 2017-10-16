Эксперт: амбиции сборной России соответствуют ее месту в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Амбиции сборной России соответствуют ее месту в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение высказал бывший руководитель московского представительства ФИФА Валерий Чухрий, чьи слова приводит "Газета.Ru".

В понедельник ФИФА опубликовала обновленный рейтинг, в котором российская команда опустилась с 64-го на 65-е место. Этот результат является рекордно низким для сборной России.

"Можно сколько угодно спорить, насколько объективен рейтинг или наоборот, но довольно большой процент показывает реальное состояние дел в национальном футболе. И это подтверждается даже нашими с вами ожиданиями от выступления сборной. Сейчас большинство болельщиков мечтает выйти из группы на чемпионате мира. Мы поняли, где находимся, и амбиции у нас соответствующие", - сказал Чухрий.