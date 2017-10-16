Эксперт: амбиции сборной России соответствуют ее месту в рейтинге ФИФА

Карпин заявил, что снова готов возглавить испанский футбольный клубСпорт 16 октября, 16:26
Генпрокуратура не нашла повода для вмешательства в производство фильма "Матильда"Культура 16 октября, 16:10
Макарова проиграла Корне в первом круге теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля"Спорт 16 октября, 16:08
Международный дискуссионный клуб "Валдай". ДосьеБиографии и справки 16 октября, 15:52
Шаронов вошел в техком FINA по водному полоСпорт 16 октября, 15:47
Мониторинг качества воды в Ишиме на Урале усилен из-за прорыва канализации в КазахстанеНовости Урала 16 октября, 15:40
Карякин проведет несколько сборов для подготовки к турниру претендентовСпорт 16 октября, 15:34
Свердловский облсуд не удовлетворил кассацию защиты блогера Соколовского на приговорНовости Урала 16 октября, 15:29
Гимнастка Пасека пропустит первый после ЧМ-2017 тренировочный сбор из-за проблем со спинойСпорт 16 октября, 15:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Амбиции сборной России соответствуют ее месту в обновленном рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Такое мнение высказал бывший руководитель московского представительства ФИФА Валерий Чухрий, чьи слова приводит "Газета.Ru".
В понедельник ФИФА опубликовала обновленный рейтинг, в котором российская команда опустилась с 64-го на 65-е место. Этот результат является рекордно низким для сборной России.
"Можно сколько угодно спорить, насколько объективен рейтинг или наоборот, но довольно большой процент показывает реальное состояние дел в национальном футболе. И это подтверждается даже нашими с вами ожиданиями от выступления сборной. Сейчас большинство болельщиков мечтает выйти из группы на чемпионате мира. Мы поняли, где находимся, и амбиции у нас соответствующие", - сказал Чухрий.