Датский нападающий "Виннипега" Элерс признан первой звездой недели в НХЛ

Bloomberg: Facebook ищет сотрудников с доступом к секретной информацииМеждународная панорама 16 октября, 20:01
Экс-замглавы ГУ МВД по Москве стал помощником начальника по общественной безопасностиМосква 16 октября, 19:58
Трамп считает, что существует несколько вариантов развития событий вокруг сделки с ИраномМеждународная панорама 16 октября, 19:53
Нолито: футболисты "Севильи" остались в восторге от прогулки по Красной площадиСпорт 16 октября, 19:49
CEFC заплатит Glencore и QIA за 14,16% акций "Роснефти" €3,9 млрд и $4,57 млрдЭкономика и бизнес 16 октября, 19:45
Бериссо: "Севилья" не ждет легкой прогулки в матче со "Спартаком"Спорт 16 октября, 19:34
СМИ: Кончаловский снимает в Италии кинокартину о МикеланджелоКультура 16 октября, 19:28
"Амкар" и "Тосно" сыграли вничью в матче 13-го тура РФПЛСпорт 16 октября, 19:28
Новый жилой микрорайон на 900 квартир откроется в Назрани в ноябреСеверный Кавказ 16 октября, 19:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 16 октября. Нападающий "Виннипега" Николай Элерс признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.
Датский форвард забросил пять шайб и сделал две результативные передачи в трех матчах. 9 октября в игре с "Эдмонтоном" (5:2) 21-летний Элерс стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось сделать натуральный хет-трик (три шайбы подряд в одном матче - прим. ТАСС). Ранее это делали Илья Ковальчук в 2005 году и Мариан Госса в 2008 году, когда клуб еще назывался "Атланта" и базировался в одноименном городе в США.
Второй звездой стал нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший четыре шайбы в трех матчах, две из которых в овертаймах. Третьей звездой признан нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, который в четырех играх забросил три шайбы и сделал шесть передач.