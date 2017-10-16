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Датский нападающий "Виннипега" Элерс признан первой звездой недели в НХЛ

Спорт
16 октября, 19:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Форвард забросил пять шайб и сделал две результативные передачи в трех матчах

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ТАСС, 16 октября. Нападающий "Виннипега" Николай Элерс признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Датский форвард забросил пять шайб и сделал две результативные передачи в трех матчах. 9 октября в игре с "Эдмонтоном" (5:2) 21-летний Элерс стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось сделать натуральный хет-трик (три шайбы подряд в одном матче - прим. ТАСС). Ранее это делали Илья Ковальчук в 2005 году и Мариан Госса в 2008 году, когда клуб еще назывался "Атланта" и базировался в одноименном городе в США.

Второй звездой стал нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший четыре шайбы в трех матчах, две из которых в овертаймах. Третьей звездой признан нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, который в четырех играх забросил три шайбы и сделал шесть передач.

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