Датский нападающий "Виннипега" Элерс признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 16 октября. Нападающий "Виннипега" Николай Элерс признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Датский форвард забросил пять шайб и сделал две результативные передачи в трех матчах. 9 октября в игре с "Эдмонтоном" (5:2) 21-летний Элерс стал третьим игроком в истории клуба, которому удалось сделать натуральный хет-трик (три шайбы подряд в одном матче - прим. ТАСС). Ранее это делали Илья Ковальчук в 2005 году и Мариан Госса в 2008 году, когда клуб еще назывался "Атланта" и базировался в одноименном городе в США.

Второй звездой стал нападающий "Торонто" Остон Мэттьюс, забросивший четыре шайбы в трех матчах, две из которых в овертаймах. Третьей звездой признан нападающий "Вашингтона" Никлас Бэкстрем, который в четырех играх забросил три шайбы и сделал шесть передач.