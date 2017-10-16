Нолито: футболисты "Севильи" остались в восторге от прогулки по Красной площади

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Футболисты "Севильи" остались довольны прогулкой по Красной площади накануне игры третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против московского "Спартака". Об этом на пресс-конференции рассказал нападающий "Севильи" и сборной Испании Нолито.

Матч группы Е "Спартак" - "Севилья" пройдет во вторник в Москве на стадионе "Открытие-Арена" и начнется в 21:45 мск. В понедельник утром испанская команда устроила прогулку по Красной площади.

"Честно говоря, вся команда приятно удивлена красотой Красной площади. Мы прогулялись перед игрой со "Спартаком", чтобы снять напряжение. Радует, что в таком красивом городе, как Москва, пройдет чемпионат мира по футболу 2018 года. Единственный минус - было прохладно", - сказал Нолито.

31-летний нападающий выразил надежду, что главный тренер сборной Испании по футболу Хулен Лопетеги обратит на него внимание в матче с московским "Спартаком". "Ожидаю сложный матч, однако доверяю своим партнерам по команде. Уверен, что сможем одержать победу и заработать три важных очка. Также хотелось бы забить гол в матче, чтобы главный тренер сборной Испании обратил на меня внимание", - отметил он.

После двух матчей группового этапа Лиги чемпионов "Спартак" набрал два очка и занимает второе место в группе E. "Севилья" возглавляет группу с четырьмя очками в активе.