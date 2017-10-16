Дубль Пивцакина помог "Металлургу" победить "Слован" в матче КХЛ

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ТАСС, 16 октября. Магнитогорский "Металлург" обыграл братиславский "Слован" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе "Металлурга" отличились Сергей Мозякин (12-я минута), Никита Пивцакин (13, 41), Игорь Григоренко (14). За "Слован" шайбу забросил Колби Геноуэй (26).
"Металлург" занимает третье место в Восточной конференции с 39 очками. "Слован" располагается на 11-й строчке в Западной конференции с 22 очками.
В следующем матче 18 октября "Металлург" примет московский ЦСКА, "Слован" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".