Дубль Пивцакина помог "Металлургу" победить "Слован" в матче КХЛ

ТАСС, 16 октября. Магнитогорский "Металлург" обыграл братиславский "Слован" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Металлурга" отличились Сергей Мозякин (12-я минута), Никита Пивцакин (13, 41), Игорь Григоренко (14). За "Слован" шайбу забросил Колби Геноуэй (26).

"Металлург" занимает третье место в Восточной конференции с 39 очками. "Слован" располагается на 11-й строчке в Западной конференции с 22 очками.

В следующем матче 18 октября "Металлург" примет московский ЦСКА, "Слован" сыграет в гостях с тольяттинской "Ладой".