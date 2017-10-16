Более 160 спортсменов выступили в Межконтинентальном кубке по вольной борьбе в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 16 октября. /ТАСС/. Более 160 спортсменов из 10 стран приняли участие в Межконтинентальном кубке по вольной борьбе в дагестанском городе Хасавюрт. Половину золотых медалей турнира выиграли дагестанские борцы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства по физической культуре и спорту республики.

"В Хасавюрте в эти выходные прошел IX Межконтинентальный кубок по вольной борьбе памяти прославленных борцов XIX-XX столетий. На турнир съехались 167 борцов из 10 стран, в том числе из Азербайджана, Белоруссии, Польши, Казахстана, Украины, Румынии, Турции, Узбекистана, России и впервые из Перу", - сказал представитель Минспорта региона.

"Медали соревнований были разыграны в 8 весовых категориях: до 57, 65, 74, 97 кг - в первый день соревнований, до 61, 70, 86 и 125 кг - во второй. Лидерами в 4 из этих категорий стали вольники из Дагестана, который, традиционно, выступил отдельным составом", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, всего в активе дагестанской команды 4 золотых, 4 серебряных и 10 бронзовых медалей. Медали турнира также завоевали спортсмены из Казахстана, Киргизии, Азербайджана, Польши, Белоруссии, Узбекистана и регионов России: Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии.

Как отметили в ведомстве, победителями соревнований стали Завур Угуев (57 кг, Дагестан, Россия), Зелимхан Абакаров (61 кг, Дагестан, Россия), Агагусейн Мустафаев (65 кг, Азербайджан), Магомед Курамагомедов (70 кг, Дагестан, Россия), Тимур Бижоев (74 кг, Кабардино-Балкария, Россия), Алихан Жабраилов (86 кг, Дагестан, Россия), Арсланбек Алборов (97 кг, Азербайджан), Давид Модзманашвили (125 кг, Узбекистан).

По данным Минспорта Дагестана, по традиции, победители и призеры турнира получили денежные призы в размере 150 тыс. рублей, 100 тыс. и 50 тыс. соответственно. Тренеры чемпионов - по 50 тыс. рублей каждый.