Шевченко считает, что Роналду должен стать лучшим игроком года по версии ФИФА

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Украины по футболу и обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко считает, что португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду должен стать лучшим игроком 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Слова Шевченко приводит пресс-служба ФИФА.

23 октября в Лондоне пройдет церемония вручения приза лучшему игроку по итогам сезона-2016/17 по версии ФИФА. На награду претендуют Роналду, аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и бразильский форвард французского ПСЖ Неймар.

"Все три претендента невероятны и заслуживают награды, - поделился мнением Шевченко. - Но если надо выбирать, то я думаю, победит Роналду. Он выиграл Лигу чемпионов и забил два мяча в финале".

"Месси - фантастический футболист, он провел отличный сезон. Он играл очень хорошо в чемпионате, забил много голов (Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 37 мячей - прим. ТАСС). Я рад за Неймара, последние пять лет прошли в упорной борьбе между Месси и Роналду, но теперь бразилец тоже вступил в "гонку", и он невероятно хорош. Он много забивает, у него прекрасная техника, смотреть на его игру - удовольствие", - отметил Шевченко.

32-летний Роналду в прошлом сезоне стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. 30-летний Месси и 25-летний Неймар (который ранее выступал за "Барселону" и перешел в ПСЖ этим летом) в сезоне-2016/17 помогли каталонцам завоевать Кубок Испании.

На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты "Золотой мяч" совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.