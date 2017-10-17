Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.10:
$ 57.09
€ 67.3
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шевченко считает, что Роналду должен стать лучшим игроком года по версии ФИФА

Спорт
17 октября, 9:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

На приз также претендуют аргентинец Лионель Месси и бразилец Неймар

Поделиться
Материал из 1 страницы
Андрей Шевченко

Андрей Шевченко

© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Главный тренер сборной Украины по футболу и обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко считает, что португальский нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду должен стать лучшим игроком 2017 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Слова Шевченко приводит пресс-служба ФИФА.

23 октября в Лондоне пройдет церемония вручения приза лучшему игроку по итогам сезона-2016/17 по версии ФИФА. На награду претендуют Роналду, аргентинский нападающий испанской "Барселоны" Лионель Месси и бразильский форвард французского ПСЖ Неймар.

"Все три претендента невероятны и заслуживают награды, - поделился мнением Шевченко. - Но если надо выбирать, то я думаю, победит Роналду. Он выиграл Лигу чемпионов и забил два мяча в финале".

"Месси - фантастический футболист, он провел отличный сезон. Он играл очень хорошо в чемпионате, забил много голов (Месси стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 37 мячей - прим. ТАСС). Я рад за Неймара, последние пять лет прошли в упорной борьбе между Месси и Роналду, но теперь бразилец тоже вступил в "гонку", и он невероятно хорош. Он много забивает, у него прекрасная техника, смотреть на его игру - удовольствие", - отметил Шевченко.

32-летний Роналду в прошлом сезоне стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок страны, а также стал победителем Лиги чемпионов и Суперкубка УЕФА. 30-летний Месси и 25-летний Неймар (который ранее выступал за "Барселону" и перешел в ПСЖ этим летом) в сезоне-2016/17 помогли каталонцам завоевать Кубок Испании.

На протяжении шести предыдущих лет ФИФА вручала лучшему игроку планеты "Золотой мяч" совместно с редакцией журнала France Football. Однако с 2016 года французское издание, учредившее свой приз в 1956 году, и ФИФА вновь вручают награды по отдельности. Впервые ФИФА назвала лучшего футболиста года в 1991 году, тогда им стал немец Лотар Маттеус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Роналду, Криштиану
Страны
Украина Португалия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Олег Газманов попал в ДТП в Пермском крае
2
Биография Дмитрия Пескова
3
Центр Киева оцеплен в связи с предстоящей всеукраинской акцией протеста
4
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться "в любой момент"
5
Биография актера Дмитрия Марьянова
6
Машина сбила насмерть двух дорожных рабочих на Садовом кольце в Москве
7
Япония и США подтвердили решимость усилить давление на КНДР
Темы дня
Новости партнеров
Реклама