Вратарь "Вест Бромвича" Фостер травмировался, играя с сыном во дворе

ТАСС, 17 октября. Вратарь английского футбольного клуба "Вест Бромвич" Бен Фостер получил травму колена, когда играл с сыном во дворе. Об этом сообщает Би-би-си.

В понедельник "Вест Бромвич" сыграл вничью со счетом 1:1 с "Лестером" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Фостер пропустил встречу из-за беспокойства тренерского штаба о характере травмы спортсмена. Главный тренер команды Тони Пьюлис не стал выпускать на поле футболиста, не проведя предварительно медицинского обследования. В мае 2015 года Фостер порвал крестообразные связки колена, после чего восстанавливался 10 месяцев.

"Мы не стали так рисковать и не выпустили Фостера на поле в понедельник, - заявил Пьюлис после игры. - Он играл со своим сыном на заднем дворе и дернул ногу. Мы немного обеспокоились этим, так как ранее он уже рвал "кресты".

В матче с "Лестером" Фостера заменил валлиец Боаз Майхилл. В прошедшем сезоне чемпионата Англии Фостер выходил в стартовом составе во всех 38 матчах. Всего он пропустил 51 гол, отыграв шесть матчей "на ноль".