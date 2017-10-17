Вратарь "Вест Бромвича" Фостер травмировался, играя с сыном во дворе

Рабочая группа на ноябрьском совете IAAF представит доклад о достигнутом прогрессе ВФЛАСпорт 17 октября, 10:32
Автомобильное движение открыли на Рождественском бульваре Москвы после ремонтаМосква 17 октября, 10:30
Обнинские ученые научились превращать старые шины из угрозы экологии в источник доходаВ стране 17 октября, 10:19
Порошенко предлагает отменить депутатскую неприкосновенностьМеждународная панорама 17 октября, 10:15
Олег Газманов попал в ДТП в Пермском краеПроисшествия 17 октября, 10:14
Круглый стол "Минские соглашения: формальное продление закона об особом статусе Донбасса"Политика 17 октября, 10:11
Шарапова вернулась за Кубком Кремля 10 лет спустяСпорт 17 октября, 10:00
Чиновники в Забайкалье смогут ездить в командировки только с разрешения губернатораСибирь 17 октября, 9:56
Уральские ученые обнаружили в пустыне Чили крупный осколок метеорита весом 13,5 кгНовости Урала 17 октября, 9:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 17 октября. Вратарь английского футбольного клуба "Вест Бромвич" Бен Фостер получил травму колена, когда играл с сыном во дворе. Об этом сообщает Би-би-си.
В понедельник "Вест Бромвич" сыграл вничью со счетом 1:1 с "Лестером" в матче восьмого тура чемпионата Англии. Фостер пропустил встречу из-за беспокойства тренерского штаба о характере травмы спортсмена. Главный тренер команды Тони Пьюлис не стал выпускать на поле футболиста, не проведя предварительно медицинского обследования. В мае 2015 года Фостер порвал крестообразные связки колена, после чего восстанавливался 10 месяцев.
"Мы не стали так рисковать и не выпустили Фостера на поле в понедельник, - заявил Пьюлис после игры. - Он играл со своим сыном на заднем дворе и дернул ногу. Мы немного обеспокоились этим, так как ранее он уже рвал "кресты".
В матче с "Лестером" Фостера заменил валлиец Боаз Майхилл. В прошедшем сезоне чемпионата Англии Фостер выходил в стартовом составе во всех 38 матчах. Всего он пропустил 51 гол, отыграв шесть матчей "на ноль".