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ФХРБ не будет обсуждать запрет игрокам КХЛ выступать за сборную Белоруссии

Спорт
17 октября, 11:12 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Игроки из КХЛ, ВХЛ и МХЛ написали письма с отказом от выступления за сборную Белоруссии, чтобы не считаться легионерами в матчах открытых чемпионатов российских лиг

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Белорусский игрок "Динамо" Никита Комаров

Белорусский игрок "Динамо" Никита Комаров

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Исполком Федерации хоккея Белоруссии (ФХРБ) не будет обсуждать вопрос о запрете выступления за сборную Белоруссии и в чемпионате страны игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ), которые ранее написали в ФХРБ письма с просьбой не привлекать их в национальные команды страны. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь федерации Ярослав Завгородний.

Ранее СМИ сообщили, что тренерский совет ФХРБ рассмотрит вопрос запрета выступления для написавших письма игроков, которые сделали это, чтобы не считаться легионерами в матчах открытых чемпионатов российских лиг. Среди более десятка белорусских игроков такие письма написали Никита Комаров ("Динамо", Москва), Алексей Угаров ("Северсталь"), Павел Карнаухов (ЦСКА).

"Вопрос обсуждался на тренерском совете, и было принято решение, что это преждевременная мера. Тренерский совет федерации предложил не принимать это предложение, и этот вопрос не будет выноситься на повестку исполкома ФХРБ", - сказал Завгородний.

По словам генерального секретаря, хоккеисты, написавшие такие письма, должны осознавать последствия от сделанного ими выбора. "Игроки в возрасте, в котором можно выступать в МХЛ, чтобы не считаться легионерами, не приезжают в юниорскую и молодежную сборные Белоруссии. В дальнейшем проходит пять-шесть лет, когда они не могут трудоустроиться в КХЛ и ВХЛ, они возвращаются на родину. Нужно, чтобы они понимали меру ответственности", - отметил он.

ФХРБ продолжает вести переговоры с КХЛ по тому, чтобы в дальнейшем белорусские хоккеисты не считались легионерами в чемпионате лиги. "Мы ведем постоянный диалог, есть определенные шаги. Какие, пока не могу сказать - работа в этом направлении ведется. По сути, она не прекращалась последние три года", - сказал Завгородний.

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