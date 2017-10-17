СКР рассчитывает получить максимальное количество квот на ОИ-2018 в шорт-треке

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Союз конькобежцев России (СКР) рассчитывает получить максимальное количество квот в шорт-треке на Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане. Об этом журналистам сообщил глава СКР Алексей Кравцов.

"Четырехлетний цикл был очень непростым, события после Олимпиады 2014 года влияли на эмоциональное состояние тренеров и спортсменов, но нам удалось справиться с этим и нормализовать обстановку. Основные задачи - это завоевание максимального количества квот на Олимпийские игры 2018 года", - сказал Кравцов.

"На сегодняшний день наши эстафетные команды входят в восьмерку сильнейших по итогам двух этапов Кубка мира, - продолжил глава СКР. - Рассчитываем, что сможем закрепить результаты на азиатских этапах. Ситуация в индивидуальных дистанциях спокойная, рассчитываем, что получим все квоты. Завоевать золотые медали будет непросто, но мы будем стараться".

Кравцов рассказал о популярности шорт-трека в стране, принимающей Олимпийские игры. "В Южной Корее шорт-трек является одним из самых популярных видов спорта. Насколько мне известно, все самые дорогие билеты на этот вид спорта на Олимпийских играх проданы".

На Играх-2014 российские шорт-трекисты завоевали три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали. В активе отечественных конькобежцев две бронзовые медали на Олимпиаде-2014.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.