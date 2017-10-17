Мартен Фуркад получил Гран-при Академии спорта Франции

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ТАСС, 17 октября. Биатлонист Мартен Фуркад получил награду Академии спорта Франции - Serge Kampf Award - за выступление в сезоне-2016/17. Об этом сообщает портал Ski Chrono.
В прошедшем сезоне Фуркад в шестой раз подряд выиграл Кубок мира, одержав 13 побед в одном сезоне, что является рекордом. Награда, которая ежегодно вручается Академией спорта Франции, была учреждена в 1956 году.
До Фуркада эту награду получали ямайский спринтер Усэйн Болт, швейцарский теннисист Роджер Федерер, испанский теннисист Рафаэль Надаль, новозеландский регбист Дэн Картер, французский прыгун с шестом Рено Лавильени.
28-летний француз является двукратным олимпийским чемпионом, шестикратным обладателем Кубка мира, а также 11-кратным чемпионом мира.