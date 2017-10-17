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Определен состав сборной России по скелетону на первые этапы Кубка мира

Спорт
17 октября, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Первый этап Кубка мира пройдет с 6 по 11 ноября в американском Лейк-Плэсиде

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Никита Трегубов

Никита Трегубов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по скелетону по итогам контрольного тестирования определился с фамилиями спортсменов, которые выступят на первых этапах Кубка мира. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации бобслея России.

В Кубке мира примут участие, согласно квотам, олимпийский чемпион 2014 года Александр Третьяков, бронзовый призер ЧМ-2017 Никита Трегубов, а также Владислав Марченков. В женских соревнованиях Россию будут представлять обладательница бронзовой медали ОИ-2014 Елена Никитина, а также Юлия Канакина и Рената Хузина.

Первый этап Кубка мира пройдет с 6 по 11 ноября в американском Лейк-Плэсиде.

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