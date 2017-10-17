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Почти все билеты на российский этап Гран-при по фигурному катанию проданы

Спорт
17 октября, 15:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Соревнования пройдут в дворце спорта "Мегаспорт" с 20 по 22 октября

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Руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Департамента cпорта и туризма города Москвы Александр Полинский

Руководитель дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Департамента cпорта и туризма города Москвы Александр Полинский

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Организаторы российского этапа Гран-при по фигурному катанию реализовали почти все билеты на соревнования. Об этом журналистам заявил генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Полинский.

"Я не припомню такого ажиотажа перед Гран-при в Москве. Это понятно, потому что у нас выступят такие спортсмены, как [Евгения] Медведева и [Юдзуру] Ханю. Мы продали все билеты на 20 и 21 октября, осталось немного на 22 октября", - заявил Полинский.

Как рассказал генеральный директор ДС "Мегаспорт" Михаил Москалев, дворец готов на сто процентов. "По требованию Международного союза конькобежцев, мы нанесем серую краску на лед для более качественной картинки. Дворец живет яркой жизнью, мы продали 1500 билетов только на тренировки, которые начинаются уже завтра рано утром", - отметил он.

Соревнования пройдут в столичном дворце спорта "Мегаспорт", который вмещает 14 тысяч зрителей.

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