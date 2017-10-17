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Эксперт: "Спартак" победит "Севилью" в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1

Спорт
17 октября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Встреча состоится во вторник на стадионе "Открытие Арена" в Москве и начнется в 21:45 мск

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ТАСС, 17 октября. Бывший футболист московского "Спартака" Андрей Коновалов считает, что красно-белые одержат победу над испанской "Севельей" в матче Лиги чемпионов со счетом 2:1. Слова Коновалова приводит портал "Газета.Ru".

Матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" пройдет во вторник в Москве на "Открытие-Арене", начало - в 21:45 мск.

"Все идет к тому, что "Спартак" сможет сегодня показать неплохую игру и как минимум сыграть вничью, но приемлемым результатом для нас станет победа. Красно-белые как минимум не слабее "Севильи", многие почему-то считают, что испанцы сильнее, но это не так. В составе "гладиаторов" тоже немало футболистов, которые выступают за свои сборные. Мой прогноз: "Спартак" выиграет 2:1", - сказал Коновалов.

Красно-белые занимают третье место в группе E Лиги чемпионов с двумя очками, "Севилья" идет на первом месте с четырьмя баллами.

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