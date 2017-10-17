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Эксперт: "Спартак" вернул кондиции чемпионского сезона в преддверии матча с "Севильей"

Спорт
17 октября, 20:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Встреча состоится во вторник на стадионе "Открытие Арена" в Москве и начнется в 21:45 мск

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ТАСС, 17 октября. Московскому футбольному клубу "Спартак" удалось вернуть физические кондиции прошлогоднего, чемпионского сезона в преддверии матча Лиги чемпионов с испанской "Севильей". Такое мнение выразил бывший игрок красно-белых Виктор Булатов, слова которого приводит портал "Газета.Ru".

Матч третьего тура группового турнира Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" пройдет во вторник в Москве на "Открытие-Арене", начало - в 21:45 мск.

"Спартак" вышел из кризиса. Ему удалось вернуть свои физические кондиции прошлогоднего, чемпионского сезона. Две последние победы в чемпионате России над "Уралом" (2:0) и "Ахматом" (2:1) придают футболистам эмоций", - сказал Булатов.

"В строй вернулись некоторые игроки, которые были травмированы, к тому же у красно-белых был лишний день отдыха по сравнению с "Севильей" - есть много положительных моментов. Думаю, "Спартак" подходит к этой встрече во всеоружии", - добавил эксперт.

"Спартак" занимает третье место в группе E Лиги чемпионов с двумя очками, "Севилья" идет на первом месте с четырьмя баллами.

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