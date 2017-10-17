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"Йокерит" одержал 15-ю победу подряд в КХЛ, обыграв "Ак Барс"

Спорт
17 октября, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу финского клуба

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ТАСС, 17 октября. Хельсинкский "Йокерит" победил казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Мэттью Гилрой (8-я минута), Антти Пильстрем (12) и Марко Анттила (57), у гостей отличился Иржи Секач (51).

"Йокерит" одержал 15-ю победу подряд и продолжил рекордную для клуба серию, при этом финская команда пропустила первую шайбу в четырех последних играх. На данный момент рекордная победная серия в КХЛ принадлежит петербургскому СКА (20).

"Йокерит" занимает третье место в Западной конференции с 50 очками. "Ак Барс" сохранил лидерство в Восточной конференции (43 очка).

В следующем матче 21 октября "Йокерит" в гостях сыграет со СКА, "Ак Барс" днем ранее проведет домашнюю встречу с челябинским "Трактором".

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