Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубка Кремля"

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ТАСС, 17 октября. Россиянин Андрей Рублев проиграл сербу Филипу Краиновичу в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".
19-летний Рублев, "посеянный" на турнире под пятым номером, проиграл 25-летнему сербу со счетом 5:7, 6:7 (6:8). Во втором круге Краинович сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.
В других поединках дня итальянец Паоло Лоренци (7) уступил сербу Ласло Джере со счетом 6:4, 6:7, 4:6, Беранкис обыграл серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 7:6 (7:2).
Для Рублева нынешний Кубок Кремля третий в карьере. В 2014 и 2015 годах он также не смог преодолеть барьер первого круга.
"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.