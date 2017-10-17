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Рублев не смог выйти во второй круг теннисного турнира "ВТБ Кубка Кремля"

Спорт
17 октября, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

В матче первого круга россиянин уступил сербу Филипу Краиновичу со счетом 5:7, 6:7 (6:8)

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Андрей Рублев

Андрей Рублев

© Юрий Смитюк/ТАСС

ТАСС, 17 октября. Россиянин Андрей Рублев проиграл сербу Филипу Краиновичу в матче первого круга теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля".

19-летний Рублев, "посеянный" на турнире под пятым номером, проиграл 25-летнему сербу со счетом 5:7, 6:7 (6:8). Во втором круге Краинович сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом.

В других поединках дня итальянец Паоло Лоренци (7) уступил сербу Ласло Джере со счетом 6:4, 6:7, 4:6, Беранкис обыграл серба Душана Лайовича со счетом 6:3, 7:6 (7:2).

Для Рублева нынешний Кубок Кремля третий в карьере. В 2014 и 2015 годах он также не смог преодолеть барьер первого круга.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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