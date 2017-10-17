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СКА обыграл "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
17 октября, 21:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу команды из Санкт-Петербурга

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МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Петербургский СКА обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Ярно Коскиранта (17-я минута), Евгений Кетов (45), Виктор Тихонов (56, 60) и Сергей Калинин (60). У гостей отличились Александр Авцин (13) и Ильдар Шиксатдаров (23).

В последних четырех встречах петербургский клуб, до этого установивший рекорд КХЛ по продолжительности победной серии (20 игр), одержал две победы.

В турнирной таблице Западной конференции СКА продолжает лидировать, набрав 65 очков в 24 матчах. "Нефтехимик" занимает шестое место на Востоке - 36 очков в 22 играх.

В следующем матче петербургский клуб 21 октября примет хельсинский "Йокерит", нижнекамцы 19 октября проведут гостевую встречу с ярославским "Локомотивом".

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