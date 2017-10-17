ХК "Салават Юлаев" впервые за семь лет обыграл в гостях московское "Динамо"

ТАСС, 17 октября. Московское "Динамо" проиграло уфимскому "Салавату Юлаеву" со счетом 2:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев отличились Сакари Салминен (14-я минута), Дастин Бойд (41), у гостей - Глеб Кузьмин (27), Денис Кокарев (33) и Максим Майоров (60).

Бело-голубые потерпели первое за семь лет домашнее поражение от "Салвата Юлаева". До этого они проигрывали уфимцам 3 ноября 2010 года.

В третьем периоде вратарь "Динамо" Иван Бочаров получил травму в столкновении с защитником своей команды Андреем Кутейкиным, после чего был заменен на Александра Еременко.

Столичная команда занимает седьмое место в Западной конференции с 35 очками в 24 матчах. Уфимцы одержали победу после двух поражений, команда занимает шестое место в Восточной конференции с 36 очками после 23 игр.

В следующем матче "Динамо" в гостях сыграет с "Витязем", "Салават Юлаев" примет "Автомобилист".

Результаты других матчей дня:

"Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 5:1;

"Динамо" (Рига) - "Северсталь" (Череповец) - 3:2 ОТ.