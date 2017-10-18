Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.10:
$ 57.34
€ 67.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Красноярске начинается отсчет 500 дней до старта Универсиады

Спорт
18 октября, 0:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 18, октября. /ТАСС

В среду в фанпарке Красноярска пройдут праздничные мероприятия

Поделиться
Материал из 1 страницы

КРАСНОЯРСК, 18 октября. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, связанные с началом отсчета 500 дней до старта XXIX зимней Универсиады, пройдут в Красноярске в среду. В городском фанпарке будут запущены часы обратного отсчета, сообщает пресс-служба дирекции Универсиады.

"18 октября 2017 года останется ровно 500 дней до старта XXIX Всемирной Зимней Универсиады 2019 года в Красноярске. В этот день в городе пройдут праздничные мероприятия", - говорится в сообщении.
Жители города смогут поучаствовать в проекте "Подарки своими руками", в рамках которого любой желающий сможет изготовить сувениры для спортсменов и гостей зимней Универсиады, откроется выставка "Доброе дело", где будут представлены первые сувениры. В гимназии №13 пройдут "Уроки зимней Универсиады - 2019", на которых школьники смогут познакомиться с видами спорта, включенными в спортивную программу Универсиады, узнать об именитых спортсменах и послах игр, встретиться с двукратным олимпийским чемпионом по биатлону Евгением Устюговым, двукратной олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Светланой Хоркиной, серебряным призером олимпийских игр по фигурному катанию Ильей Авербухом.

Вечером в среду в фанпарке "Бобровый лог" пройдет праздник, организованный дирекцией игр и генеральным партнером Универсиады - компанией "Норникель". Красноярцев и гостей города ждут театральное представление, выступления популярных музыкальных групп, фотозоны и развлекательные площадки. Там же, в фанпарке, запустят часы обратного отсчета до Универсиады.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации университетского спорта. Летние дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани. В 2019 году зимняя Универсиада пройдет в Красноярске.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Зимняя Универсиада-2019 в Красноярске
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер: "Севилье" нужно извлечь уроки из ошибок в матче со "Спартаком"
2
Минобороны испытало новую ракету для комплекса "Искандер"
3
Итогами акции протеста в Киеве стали стычки с полицией и установка палаток перед Радой
4
Биография Дмитрия Пескова
5
"Спартак" разгромил "Севилью" в матче футбольной Лиги чемпионов
6
CNN: в Вашингтоне утверждают, что предприниматель из РФ пытался повлиять на выборы в США
7
Митингующие установили более 60 палаток возле парламента в Киеве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама