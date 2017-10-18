"Челси" сыграет с итальянской "Ромой" в матче футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Матчи в четырех группах футбольной Лиги чемпионов пройдут в среду. Третьи победы могут одержать фавориты главного еврокубкового турнира - испанская "Барселона", французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Челси".

Команды из Барселоны, Парижа и Лондона в среду встречаются с уступающими им в классе соперниками. Календарь в группах сложился таким образом, что главных конкурентов в борьбе за выход в 1/8 финала "Барселона", ПСЖ и "Челси" уже обыграли. В рамках группы В в среду "Пари Сен-Жермен" в гостях сыграет с бельгийским "Андерлехтом", потерпевшим уже два поражения. Парижане после разгрома со счетом 3:0 мюнхенской "Баварии" упрочили позиции фаворита в группе, заодно отправив в отставку итальянского наставника баварцев Карло Анчелотти.

"Баварию" в четвертый раз возглавил Юпп Хайнкес, ушедший было на пенсию четыре года назад, когда привел мюнхенцев к пятой и последней на данный момент победе в Лиге чемпионов. 72-летний Хайнкес выведет "Баварию" на матч с шотландским "Селтиком", который после двух матчей в группе также имеет в активе три очка (за победу над аутсайдером "Андерлехтом").

Победа на домашнем стадионе в Мюнхене позволит "Баварии" закрепиться на втором месте. Обслужит встречу между "Баварией" и "Селтиком" российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которому будут помогать два ассистента за воротами - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Конте против римлян

В группе С состоится матч, который в среду можно называть центральным. "Челси" примет итальянскую "Рому", которая в случае победы на "Стэмфорд Бридж" опередит лондонцев. После двух туров у "Челси" шесть очков, в том числе и три за победу над главным конкурентом - испанским "Атлетико" (1:0), римляне набрали четыре очка, сыграв с "Атлетико" дома вничью (0:0).

"Челси" неудачно начал чемпионат Англии, после восьми туров занимая лишь пятое место с отставанием в девять очков от лидера - "Манчестер Сити". В субботу команда Антонио Конте уступила в гостях "Кристал Пэласу" (1:2), который проиграл семь стартовых матчей чемпионата. Уступила в последнем матче чемпионата Италии и "Рома", однако команда, которой руководит Эузебио ди Франческо, проиграла на своем поле "Наполи" (0:1). Однако в гостях в нынешнем сезоне "Рома" неизменно побеждает.

"Атлетико" сыграет выездной матч с азербайджанским "Карабахом". Матч пройдет на Олимпийском стадионе Баку, начало - 19:00 мск (остальные встречи дня начнутся в 21:45), и "Атлетико" обязан побеждать аутсайдера группы, а также надеяться на неудачи "Ромы" в двух подряд матчах с "Челси". В субботу "Атлетико" сыграл в чемпионате Испанией с "Барселоной", упустив победу на 82-й минуте (1:1), когда отличился Луис Суарес. В Баку может не сыграть простудившийся Антуан Гризманн - скорее всего, Диего Симеоне решит приберечь своего лидера.

"Барселона" (6 очков) в группе D сыграет на домашней арене "Камп Ноу" с греческим "Олимпиакосом". Победа над аутсайдером фактически гарантирует "Барселоне" выход в плей- офф, учитывая, что главного конкурента итальянский "Ювентус" команда Эрнесто Вальверде победила уверенно - 3:0. В мадридском матче с "Атлетико" "Барселона" потеряла первые очки в чемпионате, сумев уйти от поражения в концовке.

"Старая Синьора" из Турина проведет непростую домашнюю игру против главного конкурента - португальского "Спортинга", который также имеет три очка за победу над "Олимпиакосом". "Ювентус" в минувшем туре чемпионата Италии потерпел первое за три года домашнее поражение - от "Лацио" со счетом 1:2. Аргентинский форвард Паоло Дибала вновь не реализовал пенальти. "Ювентус" идет уже третьим, на пять очков отставая от "Наполи".

В среду пройдут также матчи в группе А, где вице- чемпион России ЦСКА встретится с швейцарским "Базелем".