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Испанец Надаль снялся с турнира ATP в Базеле из-за травмы колена

Спорт
18 октября, 11:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Согласно заключению врачей, у первой "ракетки" мира возникли проблемы из-за перегрузки коленей

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA-EFE/LUKAS COCH

ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Первая "ракетка" мира испанец Рафаэль Надаль не будет участвовать в турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Базеле из-за травмы колена. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ATP.

"В Барселоне Надаль проконсультировался с докторами из своей команды и, к сожалению, был вынужден сняться с турнире в Базеле, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте ATP. - Согласно заключению врачей, у него возникли проблемы из-за перегрузки коленей. Эти проблемы уже беспокоили его в Шанхае, поэтому он принял решение поберечь здоровье. Соответственно, первым "сеяным" в Базеле теперь станет другой игрок, доминирующий в сезоне-2017, - Роджер Федерер".

В начале октября Надаль выиграл турнир ATP в Пекине, а затем дошел до финала в Шанхае, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру.

Надаль 16 раз побеждал на турнирах серии Большого шлема, среди которых рекордные 10 побед на Открытом чемпионате Франции. Также испанец является двукратным олимпийским чемпионом. Надаль - седьмой теннисист в истории по количеству недель, проведенных на первой строчке рейтинга, - 149.

Соревнования в Базеле пройдут на покрытии "хард" с 23 по 29 октября. Призовой фонд - €1,8 млн.

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