Хакасский поселок Вершина Тёи превратился в лыжную Мекку

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В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как национальная сборная СССР по лыжным гонкам впервые провела сбор в небольшом хакасском поселке Вершина Тёи. За долгие годы там побывали все именитые советские и российские лыжники — благодаря удачному географическому расположению и особенностям климата это место идеально подходит для проведения тренировок на первом снегу.
Поселок Вершина Тёи расположен в Аскизском районе Хакасии. Со всех сторон он окружен невысокими хребтами, а снег здесь выпадает очень рано — уже во второй половине октября. В свое время "вкатывание" в сезон в этом месте проводили такие прославленные лыжники, как Вячеслав Веденин, Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Елена Вяльбе и многие другие. Тренировался здесь и знаменитый биатлонист Александр Тихонов. Всего спортсменами, которые проводили сборы в Вершине Тёи, завоевано около 50 золотых олимпийских медалей.
В 2010 году на базе существующих объектов был создан центр спортивной подготовки "Тёя". Спустя пять лет при поддержке федерального бюджета было завершено строительство первой очереди спортивно-тренировочного центра. В том числе начали работу комплекс лыжных трасс, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, 90-метровый подземный переход под лыжными трассами в зону сервиса, модуль-боксы, системы искусственного оснежения. Также был отремонтирован профилакторий "Кедр", который стал современным гостиничным комплексом. Все это позволило в значительной степени улучшить качество проживания спортсменов и сами тренировочные условия.
В настоящее время в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" ведется строительство второй очереди центра "Тёя". Ее планируется сдать в эксплуатацию в ноябре-декабре этого года. В ее состав входят многофункциональный спортивный центр, зрительские трибуны на 500 мест и система освещения.
Впереди третья очередь строительства объекта. Как заявлял ранее глава Хакасии Виктор Зимин, строительные работы на базе центра будут завершены в 2020–2021 году. Общая стоимость центра "Тёя" оценивается в сумму около 1,1 млрд рублей.
Еще весной этого года по итогам тренерского совещания Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) было объявлено, что именно ноябрьские соревнования в хакасском центре "Тёя" станут первыми официальными стартами в олимпийском сезоне для ведущих лыжников страны.
Как рассказала ТАСС глава ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе, этот хакасский поселок — особое место для всех тех, кто имеет отношение к лыжному спорту. Сами спортсмены часто называют Вершину Тёи лыжной Меккой России, и название это вполне заслуженное. "Для нас, лыжников, Тёя — намоленное место, — подчеркивает Вяльбе. — В этом году исполняется 40 лет с первого сбора на базе этого центра сборной СССР. Сотрудники центра "Тёя" чтут традиции, относятся к нам как к своим родным людям. Причем не только те, кто непосредственно работает на базе, стадионе или в гостинице, но и обычные люди, которые живут в поселке".
В этом году исполняется 40 лет с первого сбора на базе этого центра сборной СССР. Сотрудники центра "Тёя" чтут традиции, относятся к нам как к своим родным людям Елена Вяльбе президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка
Спортсменка и сама неоднократно бывала здесь во времена спортивной карьеры. "У меня воспоминания о Вершине Тёи практически с детства, в первый раз я приехала туда, когда мне было 14 лет, — отмечает Вяльбе. — Ездила туда еще со сборной Магаданской области, потом с командой СССР, затем со сборной России. Потом бывала в Хакасии в статусе исполняющей обязанности главного тренера и вице-президента федерации, когда мы готовились в Вершине Тёи к чемпионату мира 2005 года в Оберстдорфе и Олимпиаде 2006 года в Турине. Но тогда в Республике Хакасия была другая власть, и мы только слушали красивые слова о том, что здесь будет построен город-сад, красивая база".
Все изменилось с подачи заслуженного тренера РФ Валерия Денщикова. "К тому времени, как в Хакасии поменялась власть и республику возглавил Виктор Зимин, я стала руководителем ФЛГР, — вспоминает Вяльбе. — Валерий Васильевич Денщиков долго вынашивал идею сделать в Хакасии такой серьезный спортивный центр. И когда в Новосибирске проходил крупный форум, Владимир Владимирович Путин, который тогда являлся председателем правительства РФ, остановился возле стенда Хакасии, на котором был представлен проект лыжного центра "Тёя". И с этой идеи, которую тогда поддержал Владимир Владимирович, все и началось, строительству центра был дан старт".
По словам Елены Вяльбе, когда строительство центра "Тёя" будет завершено, он сможет претендовать на соревнования самого высокого уровня. "Надеюсь, что все получится, — говорит она. — Самое главное, если в 2018 году благополучно начнется строительство третьей очереди центра и он будет завершен на все 100%, то там можно будет проводить соревнования абсолютно любого уровня. Я думаю, наверняка центр "Тёя" замахнется и на чемпионат России по лыжным гонкам в том числе".
Если в 2018 году благополучно начнется строительство третьей очереди центра и он будет завершен на все 100%, то там можно будет проводить соревнования абсолютно любого уровня. Я думаю, наверняка центр "Тёя" замахнется и на чемпионат России по лыжным гонкам в том числе Елена Вяльбе президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка
"Два года назад была сдана лыжероллерная трасса. Когда такой центр делается в среднегорье, где вокруг скалы, а среди этого качественная и абсолютно рабочая лыжероллерная трасса для спортсменов любого уровня, — это огромный плюс. Кроме того, уже есть полноценный стадион, где есть даже зрительские места. И, что очень важно для лыжников, очень хороший сервисный центр", — отмечает Вяльбе.
Кроме того, лыжники сборных России очень ценят то, что сертифицированная ФИС трасса на базе "Тёя" оборудована освещением. "Мы всегда очень много тренируемся, и на вторую тренировку выходим уже затемно, — рассказывает Вяльбе. — Это связано с тем, что на первую тренировку мы не можем сильно рано выйти, в 6 утра на занятие не пойдешь. Соответственно, благодаря наличию освещенной трассы вечером можно спокойно кататься вплоть до самого ужина. Это просто колоссальное преимущество для нас и очень важно для сборов, которые проводятся на первом снеге".
В течение всего зимнего периода в Вершине Тёи проходят соревнования самого разного уровня — от республиканских до всероссийских. При всем этом для проведения крупных стартов необходимо сделать еще очень многое. "Уровень центра уже сейчас можно назвать мировым, но самая большая для нас проблема заключается в том, что мы еще не можем разместить всех желающих в отеле при центре, не хватает мест. Возможно, в ближайшие годы для строительства гостиницы будет привлечена схема государственно-частного партнерства", — отмечает глава ФЛГР.
А пока в период проведения соревнований участники и гости турниров, которым не хватило мест в гостинице, проживают в частном секторе в поселке Вершина Тёи. Стоимость проживания в поселке начинается от 400 рублей в сутки на человека.
Небольшой рабочий поселок Вершина Тёи после закрытия Тёйского рудника, градообразующего предприятия, живет трудно. Местные жители очень надеются на дальнейшее развитие лыжного центра "Тёя". Возможность сдавать в аренду жилье приезжающим — хорошее подспорье в плане финансов для населения. Начало модернизации спортивно-тренировочного центра положительно повлияло и на инфраструктуру самого поселка. В том числе были проложены новые дороги и проведено благоустройство населенного пункта.
От Абакана до Тёи порядка двух-трех часов езды на автомобиле. "Ехать в Тёю достаточно сложно, едешь в гору, и сейчас остался лишь очень маленький кусочек трассы, который не заасфальтирован, — отмечает Елена Вяльбе. — Глава Хакасии Виктор Зимин обещал в ближайшее время доделать и его, а я знаю, что если Зимин обещает, то делает. Два или три года назад на отопительной станции случилась авария, и в то время все наши находились на базе, и пришлось даже кого-то эвакуировать. Но зато станция была достаточно быстро отремонтирована и сейчас просто замечательная. То есть от лыжного центра для поселка есть тоже ряд плюсов. И не просто так сейчас в поселке Вершина Тёи квартиры стали дороже, чем несколько лет назад".
"Конечно, не так все быстро делается, все связано с финансами, тем более что в стране кризис, но люди не опускают руки, работают, — говорит Вяльбе. — Каждый раз мы приезжаем на сбор в Тёю и видим новшества. А в связи с тем, что мы всегда проводим церемонии открытия, закрытия турниров, а также награждения в местном клубе, то этот клуб чудесным образом отремонтировали. И местные жители всегда говорят лыжникам за это спасибо".
Екатерина Мухлынина