Хакасский поселок Вершина Тёи превратился в лыжную Мекку

В этом году исполняется 40 лет с тех пор, как национальная сборная СССР по лыжным гонкам впервые провела сбор в небольшом хакасском поселке Вершина Тёи. За долгие годы там побывали все именитые советские и российские лыжники — благодаря удачному географическому расположению и особенностям климата это место идеально подходит для проведения тренировок на первом снегу.

Поселок Вершина Тёи расположен в Аскизском районе Хакасии. Со всех сторон он окружен невысокими хребтами, а снег здесь выпадает очень рано — уже во второй половине октября. В свое время "вкатывание" в сезон в этом месте проводили такие прославленные лыжники, как Вячеслав Веденин, Галина Кулакова, Раиса Сметанина, Елена Вяльбе и многие другие. Тренировался здесь и знаменитый биатлонист Александр Тихонов. Всего спортсменами, которые проводили сборы в Вершине Тёи, завоевано около 50 золотых олимпийских медалей.

В 2010 году на базе существующих объектов был создан центр спортивной подготовки "Тёя". Спустя пять лет при поддержке федерального бюджета было завершено строительство первой очереди спортивно-тренировочного центра. В том числе начали работу комплекс лыжных трасс, лыжероллерная трасса, лыжный стадион, 90-метровый подземный переход под лыжными трассами в зону сервиса, модуль-боксы, системы искусственного оснежения. Также был отремонтирован профилакторий "Кедр", который стал современным гостиничным комплексом. Все это позволило в значительной степени улучшить качество проживания спортсменов и сами тренировочные условия.

В настоящее время в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы" ведется строительство второй очереди центра "Тёя". Ее планируется сдать в эксплуатацию в ноябре-декабре этого года. В ее состав входят многофункциональный спортивный центр, зрительские трибуны на 500 мест и система освещения.

Впереди третья очередь строительства объекта. Как заявлял ранее глава Хакасии Виктор Зимин, строительные работы на базе центра будут завершены в 2020–2021 году. Общая стоимость центра "Тёя" оценивается в сумму около 1,1 млрд рублей.

"Тёя — намоленное для лыжников место"

Еще весной этого года по итогам тренерского совещания Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) было объявлено, что именно ноябрьские соревнования в хакасском центре "Тёя" станут первыми официальными стартами в олимпийском сезоне для ведущих лыжников страны.

Как рассказала ТАСС глава ФЛГР и главный тренер сборной России Елена Вяльбе, этот хакасский поселок — особое место для всех тех, кто имеет отношение к лыжному спорту. Сами спортсмены часто называют Вершину Тёи лыжной Меккой России, и название это вполне заслуженное. "Для нас, лыжников, Тёя — намоленное место, — подчеркивает Вяльбе. — В этом году исполняется 40 лет с первого сбора на базе этого центра сборной СССР. Сотрудники центра "Тёя" чтут традиции, относятся к нам как к своим родным людям. Причем не только те, кто непосредственно работает на базе, стадионе или в гостинице, но и обычные люди, которые живут в поселке".

В этом году исполняется 40 лет с первого сбора на базе этого центра сборной СССР. Сотрудники центра "Тёя" чтут традиции, относятся к нам как к своим родным людям Елена Вяльбе президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка

Спортсменка и сама неоднократно бывала здесь во времена спортивной карьеры. "У меня воспоминания о Вершине Тёи практически с детства, в первый раз я приехала туда, когда мне было 14 лет, — отмечает Вяльбе. — Ездила туда еще со сборной Магаданской области, потом с командой СССР, затем со сборной России. Потом бывала в Хакасии в статусе исполняющей обязанности главного тренера и вице-президента федерации, когда мы готовились в Вершине Тёи к чемпионату мира 2005 года в Оберстдорфе и Олимпиаде 2006 года в Турине. Но тогда в Республике Хакасия была другая власть, и мы только слушали красивые слова о том, что здесь будет построен город-сад, красивая база".

Все изменилось с подачи заслуженного тренера РФ Валерия Денщикова. "К тому времени, как в Хакасии поменялась власть и республику возглавил Виктор Зимин, я стала руководителем ФЛГР, — вспоминает Вяльбе. — Валерий Васильевич Денщиков долго вынашивал идею сделать в Хакасии такой серьезный спортивный центр. И когда в Новосибирске проходил крупный форум, Владимир Владимирович Путин, который тогда являлся председателем правительства РФ, остановился возле стенда Хакасии, на котором был представлен проект лыжного центра "Тёя". И с этой идеи, которую тогда поддержал Владимир Владимирович, все и началось, строительству центра был дан старт".

Центр мирового уровня

По словам Елены Вяльбе, когда строительство центра "Тёя" будет завершено, он сможет претендовать на соревнования самого высокого уровня. "Надеюсь, что все получится, — говорит она. — Самое главное, если в 2018 году благополучно начнется строительство третьей очереди центра и он будет завершен на все 100%, то там можно будет проводить соревнования абсолютно любого уровня. Я думаю, наверняка центр "Тёя" замахнется и на чемпионат России по лыжным гонкам в том числе".

Если в 2018 году благополучно начнется строительство третьей очереди центра и он будет завершен на все 100%, то там можно будет проводить соревнования абсолютно любого уровня. Я думаю, наверняка центр "Тёя" замахнется и на чемпионат России по лыжным гонкам в том числе Елена Вяльбе президент Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка

"Два года назад была сдана лыжероллерная трасса. Когда такой центр делается в среднегорье, где вокруг скалы, а среди этого качественная и абсолютно рабочая лыжероллерная трасса для спортсменов любого уровня, — это огромный плюс. Кроме того, уже есть полноценный стадион, где есть даже зрительские места. И, что очень важно для лыжников, очень хороший сервисный центр", — отмечает Вяльбе.

Кроме того, лыжники сборных России очень ценят то, что сертифицированная ФИС трасса на базе "Тёя" оборудована освещением. "Мы всегда очень много тренируемся, и на вторую тренировку выходим уже затемно, — рассказывает Вяльбе. — Это связано с тем, что на первую тренировку мы не можем сильно рано выйти, в 6 утра на занятие не пойдешь. Соответственно, благодаря наличию освещенной трассы вечером можно спокойно кататься вплоть до самого ужина. Это просто колоссальное преимущество для нас и очень важно для сборов, которые проводятся на первом снеге".

В течение всего зимнего периода в Вершине Тёи проходят соревнования самого разного уровня — от республиканских до всероссийских. При всем этом для проведения крупных стартов необходимо сделать еще очень многое. "Уровень центра уже сейчас можно назвать мировым, но самая большая для нас проблема заключается в том, что мы еще не можем разместить всех желающих в отеле при центре, не хватает мест. Возможно, в ближайшие годы для строительства гостиницы будет привлечена схема государственно-частного партнерства", — отмечает глава ФЛГР.

А пока в период проведения соревнований участники и гости турниров, которым не хватило мест в гостинице, проживают в частном секторе в поселке Вершина Тёи. Стоимость проживания в поселке начинается от 400 рублей в сутки на человека.

"Местные жители говорят лыжникам спасибо"

Небольшой рабочий поселок Вершина Тёи после закрытия Тёйского рудника, градообразующего предприятия, живет трудно. Местные жители очень надеются на дальнейшее развитие лыжного центра "Тёя". Возможность сдавать в аренду жилье приезжающим — хорошее подспорье в плане финансов для населения. Начало модернизации спортивно-тренировочного центра положительно повлияло и на инфраструктуру самого поселка. В том числе были проложены новые дороги и проведено благоустройство населенного пункта.

От Абакана до Тёи порядка двух-трех часов езды на автомобиле. "Ехать в Тёю достаточно сложно, едешь в гору, и сейчас остался лишь очень маленький кусочек трассы, который не заасфальтирован, — отмечает Елена Вяльбе. — Глава Хакасии Виктор Зимин обещал в ближайшее время доделать и его, а я знаю, что если Зимин обещает, то делает. Два или три года назад на отопительной станции случилась авария, и в то время все наши находились на базе, и пришлось даже кого-то эвакуировать. Но зато станция была достаточно быстро отремонтирована и сейчас просто замечательная. То есть от лыжного центра для поселка есть тоже ряд плюсов. И не просто так сейчас в поселке Вершина Тёи квартиры стали дороже, чем несколько лет назад".

"Конечно, не так все быстро делается, все связано с финансами, тем более что в стране кризис, но люди не опускают руки, работают, — говорит Вяльбе. — Каждый раз мы приезжаем на сбор в Тёю и видим новшества. А в связи с тем, что мы всегда проводим церемонии открытия, закрытия турниров, а также награждения в местном клубе, то этот клуб чудесным образом отремонтировали. И местные жители всегда говорят лыжникам за это спасибо".

Екатерина Мухлынина