WBO не приняла апелляцию промоутера Фьюри на результат поединка с Паркером

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) не будет пересматривать результаты боя чемпиона организации в тяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера и британца Хьюи Фьюри, несмотря на апелляцию промоутера Фьюри Мика Хеннеси. Об этом сообщает портал Worldboxingnews.

Победу в 12-раундовом поединке, который прошел 23 сентября в Манчестере, одержал Паркер решением судей. После оглашения результатов боя Хеннеси заявил, что не доволен решением судей и будет опротестовывать результат.

Первоначально поединок должен был состояться в мае, но Фьюри получил травму и был вынужден отказаться от боя. Вместо британца Паркер провел поединок с занимавшим тогда 14-е место в рейтинге организации румыном Рэзваном Кожану и выиграл по очкам.

25-летний Паркер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 24 победы (18 - нокаутом). На счету 23-летнего Фьюри 20 побед (10 нокаутом), одно поражение.