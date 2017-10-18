WBO не приняла апелляцию промоутера Фьюри на результат поединка с Паркером

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МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Всемирная боксерская организация (WBO) не будет пересматривать результаты боя чемпиона организации в тяжелом весе новозеландца Джозефа Паркера и британца Хьюи Фьюри, несмотря на апелляцию промоутера Фьюри Мика Хеннеси. Об этом сообщает портал Worldboxingnews.
Победу в 12-раундовом поединке, который прошел 23 сентября в Манчестере, одержал Паркер решением судей. После оглашения результатов боя Хеннеси заявил, что не доволен решением судей и будет опротестовывать результат.
Первоначально поединок должен был состояться в мае, но Фьюри получил травму и был вынужден отказаться от боя. Вместо британца Паркер провел поединок с занимавшим тогда 14-е место в рейтинге организации румыном Рэзваном Кожану и выиграл по очкам.
25-летний Паркер по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 24 победы (18 - нокаутом). На счету 23-летнего Фьюри 20 побед (10 нокаутом), одно поражение.