Курри: ХК "Йокерит" нужно поработать, чтобы сохранить нынешний состав на сезон-2018/19

МОСКВА, 18 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккейному клубу "Йокерит" предстоит серьезная работа для того, чтобы сохранить нынешний состав команды на следующий сезон. Такое мнение ТАСС высказал генеральный менеджер клуба Яри Курри.

Лучшими бомбардирами команды среди нападающих и защитников соответственно являются Эли Толванен и Мэтью Гилрой, чьи контракты истекают в апреле следующего года. Клуб из Хельсинки в 19 матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал 17 побед и с 50 очками находится на третьем месте в Западной конференции.

"Да, у многих игроков в следующем году заканчиваются контракты, нам предстоит серьезная работа для того, чтобы удержать нынешний состав или создать новую команду, - сказал Курри. - Безусловно, мы хотели бы, чтобы такие игроки как вратарь Запольски, защитники Гилрой, Леписто, нападающие Пильстрем, Толванен остались в нашей команде. Мы будем общаться, рассматривать варианты и смотреть на грядущий сезон, а пока мы живем в нынешнем".

"В этом году наша команда еще усилилась, мы сделали новые удачные приобретения, усилились в атаке. У нас достаточно сильный коллектив в обороне, который работает как один кулак. Запольски в этом году выступает отлично и команда, соответственно, играет более уверенно, расслабленно, что мы видим и в атаке", - добавил он.

"Йокерит" благодаря успеху во вторник в матче с "Ак Барсом" обновил собственный рекорд, одержав 15-ю победу подряд. В нынешнем сезоне рекорд по количеству побед кряду в Континентальной хоккейной лиге установил СКА, победив в 20 матчах.

"Мы никаким образом не смотрим на результаты СКА, играем в свой хоккей, смотрим на свои рекорды и стараемся их улучшить", - подчеркнул Курри.