EHF аннулировала результата матча "Университет-Нева" - "Хабнарфьордюр"

ТАСС, 18 октября. Суд Европейской федерации гандбола (EHF) аннулировал результат матча Кубка EHF между российским "Университетом-Невой" и исландским "Хабнарфьордюром". Об этом сообщается на сайте EHF.

В воскресенье в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка EHF "Университет-Нева" принимал в Санкт-Петербурге "Хабнарфьордюр" и одержал победу в основное время со счетом 32:27. Первая встреча в Исландии завершилась с аналогичным счетом в пользу "Хабнарфьордюра". В дополнительное время сильнее оказались исландцы со счетом 6:5 и прошли в следующий раунд соревнований.

После матча представители российского клуба подали официальный протест, так как посчитали, что был нарушен регламент турнира в отношении порядка определения победителя в двухматчевом противостоянии. После окончания основного времени встречи делегат матча Курт Рогер Шёлунд, несмотря на объяснения представителей "Университета-Невы", назначил дополнительное время для определения победителя. Тогда как российский клуб настаивал на том, что после основного времени сразу должна начаться серия послематчевых семиметровых бросков.

Суд EHF в соответствии с регламентом признал, что делегат матча и другие официальные лица допустили ошибку, назначив дополнительное время. Таким образом, EHF аннулировала результат дополнительного времени матча. Будет проведена серия семиметровых бросков, победитель выйдет в третий раунд Кубка EHF, где сыграет со словацким "Татран Прешов". EHF берет на себя все финансовые обязательства по организации серии семиметровых бросков, заявки клубов должен соответствовать заявкам на воскресный матч.

Как сообщил генеральный директор петербургского клуба и член исполкома ФГР Сергей Зиза, место и время проведения серии не определено. "Это будет согласовано сторонами позднее. Логично будет провести ее на плошадке в Санкт-Петербурге", - отметил Зиза. Также он добавил, что ФГР устраивает решение суда.