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Бывший чемпион мира по боксу Бриггс признался, что думал о суициде

Спорт
18 октября, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В июне американский спортсмен должен был провести бой за титул "регулярного" чемпиона мира по версии WBA, но провалил допинг-тест

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Шэннон Бриггс

Шэннон Бриггс

© Frank Augstein/AP

ТАСС, 18 октября. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в тяжелом весе американец Шэннон Бриггс хотел покончить с собой. Слова спортсмена приводит газета Bild.

Бриггс 3 июня должен был провести бой за вакантный титул "регулярного" чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) против Фреса Окендо из Пуэрто-Рико. После положительной допинг-пробы американца, показавшей повышенное содержание тестостерона, поединок не состоялся. Это не первый допинг-скандал с участием Бриггса, в 2009 году его допинг-проба дала положительный результат на стероиды, после чего он был отстранен на 90 дней. Позднее боксер признался в употреблении запрещенных веществ.

"Это врач назначил мне прием препаратов для повышения тестостерона для борьбы с депрессией, - сказал 45-летний Бриггс. - Я был на самом дне, мое состояние было ничем не лучше, чем у 80-летней женщины. Все было настолько плохо, что я хотел покончить с собой, но мое состояние улучшили наркотики. Я начал курить марихуану и это изменило мою жизнь к лучшему".

Бриггс является серебряным призером Панамериканских игр 1991 года, бывшим чемпионом мира по версии WBO. Также ему принадлежит рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде - 36. Всего американский супертяжеловес провел 68 поединков на профессиональном ринге, 60 из которых закончились его победой (53 - нокаутом), шесть - поражением, один бой завершился вничью, еще один поединок был признан несостоявшимся. Среди его соперников были такие знаменитые боксеры, как британец Леннокс Льюис (поражение), американцы Джордж Формэн и Рэй Мерсер (оба - победа Бриггса), а также украинец Виталий Кличко (поражение).

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