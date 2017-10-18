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ЦСКА проиграл "Базелю" в матче Юношеской лиги УЕФА

Спорт
18 октября, 15:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу швейцарского клуба

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ТАСС, 18 октября. Российский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" со счетом 2:3 в домашнем матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

У хозяев мячи забили Виталий Жиронкин (15-я минута) и Иван Захаров (69). В составе гостей отличиться Даниэле Веско (36), Доминик Шмид (46) и Афимико Пулулу (79).

ЦСКА после трех туров не набрал ни одного очка и занимает четвертое место в группе А. "Базель" располагается на третьем месте, имея в своем активе четыре очка. В четвертом туре соперники встретятся снова. Игра пройдет 30 октября в Швейцарии.

Основные команды ЦСКА и "Базель" сыграют позднее в среду в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".

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