ЦСКА проиграл "Базелю" в матче Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 18 октября. Российский ЦСКА проиграл швейцарскому "Базелю" со счетом 2:3 в домашнем матче третьего тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

У хозяев мячи забили Виталий Жиронкин (15-я минута) и Иван Захаров (69). В составе гостей отличиться Даниэле Веско (36), Доминик Шмид (46) и Афимико Пулулу (79).

ЦСКА после трех туров не набрал ни одного очка и занимает четвертое место в группе А. "Базель" располагается на третьем месте, имея в своем активе четыре очка. В четвертом туре соперники встретятся снова. Игра пройдет 30 октября в Швейцарии.

Основные команды ЦСКА и "Базель" сыграют позднее в среду в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Москве на стадионе "ВЭБ-Арена".