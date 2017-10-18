Игрок "Шерифа": "Локомотив" имеет 25 хороших футболистов, поэтому сложно выделить лучшего

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 18 октября. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" имеет 25 хороших игроков, из которых сложно выделить лучшего. Об этом на пресс-конференции заявил капитан молдавского "Шерифа" Матео Сушич.

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Шерифом" и "Локомотивом" пройдет на стадионе "Шерифа" в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск.

"У "Локомотива" есть 25 хороших футболистов, сложно из них выбрать лучшего. Завтра посмотрим", - сказал Сушич.

"Будет тяжелая игра, но мы хотим показать, что мы сильная команда. Нам нужно набирать очки, чтобы выйти дальше, поэтому мы хотим выиграть. Для города Тирасполя - это важная игра, а для игроков это такой же матч, как против "Копенгагена" и "Фастава". Думаю, завтра будет очень интересная игра", - отметил капитан молдавской команды.

После двух матчей группового этапа Лиги Европы "Локомотив" располагается на первом месте в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка. "Шериф" с двумя очками делит второе место с датским "Копенгагеном". На последнем месте располагается чешский "Фастав", набравший одно очко.