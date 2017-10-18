Футболисты Миранчуки хотят подарить себе на день рождения победу в матче с "Шерифом"

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 18 октября. /ТАСС/. Полузащитники московского футбольного клуба "Локомотив" Алексей и Антон Миранчуки, отпраздновавшие 17 октября день рождения, рассчитывают подарить самим себе победу над молдавским "Шерифом" в матче Лиги Европы. Об этом на пресс-конференции заявил Алексей Миранчук.

Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Шерифом" и "Локомотивом" пройдет на стадионе "Шерифа" в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск. Во вторник братьям Миранчукам исполнилось по 22 года.

"Поздравили как обычно, отметили на базе, все высказали какие-то пожелания, все как обычно. Хотелось бы, чтобы мы сами себе преподнесли подарок в виде завтрашней победы", - сказал Миранчук.

"У нас есть предстоящая игра, в которой мы будем отталкиваться от выводов, сделанных по игре с "Уфой" в чемпионате России (0:1). Будем делать все возможное, чтобы сыграть другой матч. Это Лига Европы, мы провели много игр в чемпионате, поэтому должны сделать все, чтобы уехать отсюда с тремя очками", - отметил полузащитник.

После двух матчей группового этапа Лиги Европы "Локомотив" располагается на первом месте в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка. "Шериф" с двумя очками делит второе место с датским "Копенгагеном". На последнем месте располагается чешский "Фастав", набравший одно очко.