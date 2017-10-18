Семин: статус фаворита не предполагает легкой победы "Локомотива" над "Шерифом"

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ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 18 октября. /ТАСС/. Статус фаворита матча Лиги Европы против молдавского "Шерифа" не означает, что "Локомотив" сможет запросто победить. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.
Встреча третьего тура группового этапа Лиги Европы между "Шерифом" и "Локомотивом" пройдет на стадионе "Шерифа" в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск.
"То, что "Локомотив" сильнее на бумаге, не значит, что мы сильнее по факту. Фаворит не всегда выигрывает, и во вчерашнем матче "Тоттенхэма" и "Реала" (1:1) все думали, что испанцы без вопросов выиграют. Футбол - такая игра, в которой изначально соблюдается равенство, кто лучше физически и психологически подготовлен, тот и выигрывает", - сказал Семин.
"Мы плохо играем, когда команда хорошо обороняется, вот и все. "Шериф" хорошо обороняется, но в своем чемпионате он больше атакует. Это чемпион своей лиги, он достоин уважения, каждый год играет в еврокубках, в этом году мог оказаться в Лиге чемпионов, если бы обыграл "Карабах". В команде есть очень быстрые игроки, которые хорошо играют индивидуально", - отметил тренер.
После двух матчей группового этапа Лиги Европы "Локомотив" располагается на первом месте в турнирной таблице группы F, набрав четыре очка. "Шериф" с двумя очками делит второе место с датским "Копенгагеном". На последнем месте чешский "Фастав", набравший одно очко.