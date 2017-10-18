Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.10:
$ 57.27
€ 67.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Автодор" победил "Баккен" в первом матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу FIBA

Спорт
18 октября, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 74:73 в пользу команды из Саратова

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 18 октября. Российский "Автодор" обыграл датский "Баккен" со счетом 74:73 в первом матче группового этапа Кубка Европы, который проводит Международная федерация баскетбола (FIBA).

Самым результативным игроком матча стал форвард саратовского клуба Коти Кларк, набравший 24 очка.

В следующем матче 24 октября "Автодор" сыграет в гостях с литовским "Невезисом". "Баккен" 25 октября примет португальскую "Бенфику".

Кубок Европы FIBA проводится в третий раз.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ксения Собчак объявила о выдвижении на пост президента России
2
Украинский спецназ начал штурм палаточного городка у Верховной рады
3
Пенсии в 2018 году планируется проиндексировать на уровень выше инфляции за 2017 год
4
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
5
Биография Дмитрия Пескова
6
В Москве прошла гражданская панихида по Дмитрию Марьянову
7
Кабмин утвердил календарь переноса выходных на 2018 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама