"Автодор" победил "Баккен" в первом матче группового этапа Кубка Европы по баскетболу FIBA

ТАСС, 18 октября. Российский "Автодор" обыграл датский "Баккен" со счетом 74:73 в первом матче группового этапа Кубка Европы, который проводит Международная федерация баскетбола (FIBA).

Самым результативным игроком матча стал форвард саратовского клуба Коти Кларк, набравший 24 очка.

В следующем матче 24 октября "Автодор" сыграет в гостях с литовским "Невезисом". "Баккен" 25 октября примет португальскую "Бенфику".

Кубок Европы FIBA проводится в третий раз.