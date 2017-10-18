Петербургские социологи отмечают снижение уровня околофутбольного экстремизма в сети

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 октября. /ТАСС/. Количество публикаций экстремистского содержания в сообществах петербургских футбольных болельщиков в социальных сетях заметно снизилось за прошедший год. Об этом ТАСС рассказал социолог городского центра "Контакт" Александр Нагаев, осуществлявший в рамках госзадания мониторниг активности молодежных субкультур в соцсетях.

Нагаев стал участником круглого стола о футбольных болельщиках, прошедшего в Санкт-Петербурге в среду.

"Есть положительная тенденция - не было выявлено публикаций с признаками призывов к разжиганию национальной, социальной и прочей вражды. Есть уход в тематику мелкого хулиганства, подпадающего под статью 20.1 КоАП - мелкое хулиганство. В прошлом году призывов, разжигающих национальную, социальную рознь, было не так много, но они были и составляли 5 - 10% из выявленных материалов с признаками нарушений. Сейчас их нет, либо они публикуются, но сразу удаляются", - пояснил Нагаев.

Также специалисты центра отмечают снижение околофутбольного ажиотажа вокруг темы чемпионата мира по футболу 2018 года. Ранее эта тема активно обсуждалась в крупнейших фанатских группах в соцсетях.

"Как только появилась информация, что чемпионат мира будет проводиться в России, обсуждений, кто [из фанатов], кого, где, как будет искать и что делать, было достаточно много. Сейчас эта тенденция практически сошла на ноль. Это объяснимо: наша сборная не участвует в матчах отбора, у нас особых информационных поводов нет, которые могли бы вызывать бурный ажиотаж интернет-аудитории. Поэтому на сегодняшний день по цифрам и по динамике контента мы можем говорить о снижении указанных явлений", - отметил начальник центра прикладных исследований городского центра "Контакт" Павел Горюнов, при этом он подчеркнул, что мониторинг будет продолжен, поскольку пик футбольной и околофутбольной активности в интернете в связи с чемпионатом мира ожидается весной 2018 года.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.