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Баскетболисты "Зенита" обыграли "Тренто" в матче Кубка Европы

Спорт
18 октября, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 81:70

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ТАСС, 18 октября. /ТАСС/. Петербургский баскетбольный клуб "Зенит" одержал победу над итальянским "Тренто" со счетом 81:70 в домашнем матче второго тура группового этапа Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал защитник хозяев Демонте Харпер, в его активе 22 очка.

В следующем матче "Зенит" 25 октября в гостях сыграет с французским "Вийербаном".

Две другие российские команды, участвующие в турнире, также добились побед. УНИКС обыграл французский "Леваллуа" (76:68), "Локомотив-Кубань" оказался сильнее немецкой "Альбы" (75:59).

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