Баскетболистки УГМК проиграли "Авениде" в матче Евролиги

ТАСС, 18 октября. Екатеринбургский баскетбольный клуб УГМК проиграл испанской "Авениде" со счетом 43:56 в гостевом матче группового этапа женской Евролиги.

УГМК занимает четвертое место в группе A с тремя очками. "Авенида" лидирует с четырьмя очками.

В следующем матче УГМК сыграет в гостях с турецким клубом "Якын Догу", "Авенида" примет польскую "Вислу". Обе встречи пройдут 25 октября.

В другом матче группы В оренбургская "Надежда" на выезде обыграла "Вислу" со счетом 63:58 и с тремя очками вышла на второе место в группе.