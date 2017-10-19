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Месси стал вторым футболистом после Криштиану Роналду, забившим 100 голов в еврокубках

Спорт
19 октября, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

В среду Месси отличился в победном матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса"

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Лионель Месси в матче против "Олимпиакоса"

Лионель Месси в матче против "Олимпиакоса"

© EPA-EFE/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 19 октября. Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси достиг отметку в 100 забитых мячей в матчах клубных турниров, проводимых под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В среду Месси отличился в домашнем матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против греческого "Олимпиакоса" (3:1).

Месси забил 97 голов в Лиге чемпионов, и еще три - в Суперкубке УЕФА, для этого ему потребовались 122 игры.

Первое место по количеству голов в еврокубках занимает португальский нападающий испанского "Реала" Криштиану Роналду - 113 голов в 151 матче. На третьей строчке располагается бывший нападающий "Реала" испанец Рауль - 76 мячей в 158 встречах.

Месси выступает за "Барселону" с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз - обладателем Кубка Испании и четыре раза - победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча", вручаемого лучшему футболисту года. В составе сборной Аргентины он стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года.

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