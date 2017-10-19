"Локомотив" в Тирасполе сыграет с "Шерифом" в футбольной Лиге Европы

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 19 октября. /ТАСС/. "Локомотив" сыграет в гостях с молдавским "Шерифом" в матче третьего тура групповой стадии футбольной Лиги Европы. "Локомотив" возглавляет таблицу группы F, набрав четыре очка и не пропустив ни одного мяча, однако в случае поражения уступит сопернику лидерство.

После двух туров в группе F ворота соперников сумел поразить лишь один футболист - полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш, который трижды забил чешскому "Фаставу" из Злина (3:0). Остальные команды, включая "Шериф" и датский "Копенгаген", пока забитых мячей в активе не имеют. Молдавский клуб набрал два очка, нулевыми ничьими завершив встречи с "Фаставом" и "Копенгагеном".

"Шериф" является одним из самых известных и титулованных клубов на постсоветском пространстве. Команда из Тирасполя - 15-кратный чемпион Молдавии, причем пять титулов было выиграно под руководством белоруса Леонида Кучука, впоследствии работавшего в "Локомотиве", а ныне возглавляющего "Ростов". "Шериф" традиционно активно ведет себя на африканском трансферном рынке, хотя в нынешнем составе чемпиона Молдавии преобладают молдавские футболисты и легионеры из Бразилии и Европы, в частности, Хорватии.

Нынешний еврокубковый сезон "Шериф" начинал с квалификации Лиги чемпионов, где уступил дорогу азербайджанскому "Карабаху". При этом в плей-офф за право сыграть в групповом турнире Лиги Европы "Шериф" сумел пройти чемпиона Польши "Легию" (0:0, 1:1) благодаря мячу буркинийского форварда Сириля Байалы, который вскоре перешел во французский "Ланс".

Лидер переходного турнира

В нынешнем году в чемпионате Молдавии проводится переходный турнир на систему "весна-осень", и после 13 туров "Шериф" лидирует, лишь дважды сыграв вничью. Сильнейший клуб Молдавии четырежды играл с российскими клубами и ни разу не уступил - "Анжи" в групповой стадии Лиги Европы в 2013 году (1:1, 0:0) и "Спартаку" в квалификации Лиги чемпионов в 2006 году (0:0, 1:1). Впрочем, благодаря мячу Роберта Ковача в Тирасполе в следующую стадию вышел "Спартак", который в итоге пробился в групповую стадию.

Главный тренер "Шерифа" итальянец Роберто Бордин отметил важность предстоящего матча с "Локомотивом", заявив, что состояние его команды хорошее, все понимают важность игры. "Уже на поле мы сможем понять, какие у соперника слабые места", - рассказал Бордин.

"Локомотив" в чемпионате России идет на втором месте, на два очка отставая от "Зенита". В воскресенье "Локомотив" проиграл в гостях "Уфе" (0:1), упустив шанс выйти в лидеры. "Локомотив" Юрия Семина нередко испытывает проблемы с дисциплинированной обороной соперника, учитывая травму ведущего форварда Ари. Это признал и главный тренер железнодорожников, отметивший, что "Шериф" защищается хорошо, однако в своем чемпионате он привык атаковать.

Матч пройдет на стадионе "Шериф" в Тирасполе, начало - 22:05 мск. Главным арбитром назначен Иштван Вад из Венгрии. На матче ожидается около 9 тыс. болельщиков.

В это же время в чешском Оломоуце, где принимает соперников по Лиге Европы команда из Злина, сыграют "Фастав" и "Копенгаген". В четверг пройдут матчи во всех 12 группах Лиги Европы. В группе L "Зенит" на своем поле сыграет с норвежским "Русенборгом".