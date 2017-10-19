Капитан "Карабаха" считает, что судьи симпатизировали "Атлетико" в матче футбольной ЛЧ

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Капитан азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Рашад Садыхов считает, что судьи были на стороне испанского "Атлетико" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Слова Садыхова приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на Azerifootball.
В среду в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" на своем поле сыграл вничью с мадридским "Атлетико" - 0:0 и набрал первые очки в турнире. Для "Карабаха", который проводит свой первый сезон в групповом раунде Лиги чемпионов, эта ничья стала первой, до этого азербайджанский клуб потерпел два поражения.
"Я не люблю много говорить о судействе, но сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико", - сказал Садыхов. - Надо быть к этому готовыми, и я не хочу все скидывать на судей. У нас были возможности забить и без этих эпизодов".
"Это была одна из лучших игр "Карабаха" в рамках еврокубков, - добавил Садыхов. - Главное то, что мы не проиграли и заработали одно очко. Мы попали в очень сложную группу и была высокая вероятность того, что мы завершим выступление, не набрав ни одного очка. Я рад, что теперь это будет не так".
В турнирной таблице группы C "Карабах" занимает последнее, четвертое место, набрав одно очко, "Атлетико" с двумя очками идет третьим. В следующем туре команды снова сыграют друг с другом, встреча состоится в Мадриде 31 октября.