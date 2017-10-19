Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Капитан "Карабаха" считает, что судьи симпатизировали "Атлетико" в матче футбольной ЛЧ

Спорт
19 октября, 12:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В среду в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" на своем поле сыграл вничью с мадридским "Атлетико" - 0:0 и набрал первые очки в турнире

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Капитан азербайджанского футбольного клуба "Карабах" Рашад Садыхов считает, что судьи были на стороне испанского "Атлетико" в матче группового этапа Лиги чемпионов. Слова Садыхова приводит портал "Газета.Ru" со ссылкой на Azerifootball.

В среду в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Карабах" на своем поле сыграл вничью с мадридским "Атлетико" - 0:0 и набрал первые очки в турнире. Для "Карабаха", который проводит свой первый сезон в групповом раунде Лиги чемпионов, эта ничья стала первой, до этого азербайджанский клуб потерпел два поражения.

"Я не люблю много говорить о судействе, но сегодня арбитры явно симпатизировали "Атлетико", - сказал Садыхов. - Надо быть к этому готовыми, и я не хочу все скидывать на судей. У нас были возможности забить и без этих эпизодов".

"Это была одна из лучших игр "Карабаха" в рамках еврокубков, - добавил Садыхов. - Главное то, что мы не проиграли и заработали одно очко. Мы попали в очень сложную группу и была высокая вероятность того, что мы завершим выступление, не набрав ни одного очка. Я рад, что теперь это будет не так".

В турнирной таблице группы C "Карабах" занимает последнее, четвертое место, набрав одно очко, "Атлетико" с двумя очками идет третьим. В следующем туре команды снова сыграют друг с другом, встреча состоится в Мадриде 31 октября.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Хозсуд Украины разрешил взыскать $6,7 млрд штрафа со всего имущества "Газпрома"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
ВЦИОМ: большинство россиян отрицательно относятся к Ксении Собчак
4
Глава Европарламента заявил, что Европа не примет независимость Каталонии
5
Комиссия по крушению Ту-154М не подтверждает, что самописцы зафиксировали момент взрыва
6
Биография Дмитрия Пескова
7
Здание "Союзмультфильма" на Новослободской передадут РПЦ до конца года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама