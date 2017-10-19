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Меличар и Смит вышли в финал "ВТБ Кубка Кремля" в женском парном разряде

Спорт
19 октября, 15:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, октября. /ТАСС

В полуфинале спортсменки обыграли обыграли украинку Надю Киченок и австралийку Анастасию Родионову со счетом 6:4, 6:1

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Американка Николь Меличар и британка Анна Смит вышли в финал парного разряда теннисного турнира "ВТБ Кубок Кремля", который проходит в Москве.

Меличар и Смит в двух сетах со счетом 6:4, 6:1 обыграли украинку Надю Киченок и австралийку Анастасию Родионову. Встреча продолжалась 1 час 3 минуты.

В финале турнира американо-британская пара встретится с победительницами матча Андреа Главчакова (Чехия) и Тимея Бабош (Венгрия) - Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (обе - Чехия).

"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

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