Девять европейских баскетбольных федераций осудили Евролигу за отказ изменить календарь

ТАСС, 19 октября. Девять баскетбольных федераций, чьи клубы выступают в Евролиге, осудили Евролигу за отказ изменить календарь в интересах сборных, участвующих в отборочном турнире Кубка мира 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте Российской федерации баскетбола (РФБ).

В четверг в швейцарском городке Ми, в котором расположена штаб-квартира Международной федерации баскетбола (FIBA), прошла встреча с участием федераций баскетбола Германии, Греции, Израиля, Испании, Италии, Литвы, России, Сербии, Турции и Франции (французские клубы не участвуют в Евролиге - прим. ТАСС). Ранее Евролига отвергла предложение FIBA об изменении календаря в интересах сборных. Ближайшие отборочные матчи Кубка мира 2019 года в европейской зоне должны были быть сыграны 23, 24, 26, 27 ноября и 22, 23, 25, 26 февраля 2018 года. Матчи девятого раунда регулярного чемпионата Евролиги назначены на 23 и 24 ноября, а игры 23-го раунда - на 22 и 23 февраля.

"По итогам заседания было сделано совместное заявление, в нем было отмечено, что баскетбольная семья должна оставаться единой и вместе работать для достижения общей цели - развития баскетбола, - говорится в сообщении. - Что клубные турниры и соревнования сборных команд вполне могут проводиться одновременно в течение года, как это и было до 2003 года. Собравшиеся осудили отказ Евролиги сдвинуть даты туров, назвав это решение "коммерческой атакой на национальные команды". Было отмечено, что это снижает шансы девяти сборных на участие в Кубке мира - 2019 и, соответственно, в Олимпийских играх - 2020, при этом национальные команды все равно остаются локомотивами баскетбола во всем мире".

В конце сентября FIBA утвердила ряд изменений в календаре, по итогам которых предложила Евролиге перенести отборочные матчи Кубка мира, которые должны состояться в ноябре и феврале, с четверга на пятницу, а матчи Евролиги - на вторник. Руководители клубов Евролиги провели встречу в пятницу в Барселоне, по итогам которой предложение FIBA было отвергнуто.