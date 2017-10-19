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Алексей Миранчук не попал в заявку "Локомотива" на матч с "Шерифом" из-за травмы

Спорт
19 октября, 21:22 UTC+3 ТИРАСПОЛЬ /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Встреча состоится в Тирасполе в четверг и начнется в 22:05 мск

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Алексей Миранчук

Алексей Миранчук

© Артем Коротаев/ТАСС

ТИРАСПОЛЬ /Молдавия/, 19 октября. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Полузащитник российского футбольного клуба "Локомотив" Алексей Миранчук не вошел в заявку команды на матч Лиги Европы с молдавским "Шерифом" из-за небольшого повреждения наружных связок голеностопного сустава. Об этом ТАСС сообщил врач команды Сергей Хайкин.

Встреча третьего тура группового турнира Лиги Европы пройдет на стадионе "Шериф" и начнется в 22:05 мск.

"Накануне на тренировке Алексей Миранчук получил небольшое повреждение наружных связок голеностопного сустава. Была начата терапия, но тренерский штаб принял решение поберечь Алексея в сегодняшней игре. В настоящее время проводится лечение, и медицинский штаб команды надеется, что футболист сможет помочь команде уже в матче следующего тура", - сказал Хайкин.

Ближайший матч "Локомотив" проведет на своем поле в понедельник в чемпионате России против "Краснодара".

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