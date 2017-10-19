Россиянка Аугустинас завоевала серебро в гонке с выбыванием на ЧЕ по велотреку

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ТАСС, 19 октября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Аугустинас (Романюта) заняла второе место в женской гонке с выбыванием на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине.
Победу одержала голландка Кирстен Вилд, третьей стала итальянка Мария Конфалоньери.
Эта медаль стала первой для сборной России на турнире.
Аугустинас является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в скрэтче. Кроме того, в ее активе два золота, три серебра и одна бронза чемпионатов Европы.
Чемпионат Европы завершится в воскресенье.
Первое серебро чемпионата Европы в Берлине для российской команды завоевывает Евгения Аугустинас (гонка с выбыванием). pic.twitter.com/M4yqR1qCvl— #FVSR (@fvsr_ru) 19 октября 2017 г.