Россиянка Аугустинас завоевала серебро в гонке с выбыванием на ЧЕ по велотреку

ТАСС, 19 октября. /ТАСС/. Россиянка Евгения Аугустинас (Романюта) заняла второе место в женской гонке с выбыванием на чемпионате Европы по велотреку, который проходит в Берлине.

Победу одержала голландка Кирстен Вилд, третьей стала итальянка Мария Конфалоньери.

Эта медаль стала первой для сборной России на турнире.

Аугустинас является двукратным бронзовым призером чемпионатов мира в скрэтче. Кроме того, в ее активе два золота, три серебра и одна бронза чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы завершится в воскресенье.

Первое серебро чемпионата Европы в Берлине для российской команды завоевывает Евгения Аугустинас (гонка с выбыванием). pic.twitter.com/M4yqR1qCvl — #FVSR (@fvsr_ru) 19 октября 2017 г.