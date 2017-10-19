Теннисист Медведев испытывал проблемы со спиной перед четвертьфиналом "ВТБ Кубка Кремля"

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МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что испытывал проблемы со здоровьем перед четвертьфиналом турнира "ВТБ Кубок Кремля". Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции.
В четверг в 1/4 финала турнира Медведев обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту, "посеянного" под первым номером, со счетом 6:4, 6:3.
"Никогда не обращал внимания на посев, - сказал Медведев. - Всегда приятно побеждать более именитых соперников, которые находятся выше в рейтинге. Сегодня я был уставшим, перед игрой очень сильно болела спина, и я не представлял, как буду играть. Но я разбегался и сыграл хорошо, а также сумел дожать соперника".
Также Медведев отметил, что он сумел вернуть свою игру в нынешнем сезоне благодаря смене ракетки. "Я поменял ракетку, и все получается. Хорошо, что я нашел причину, и вернул свою игру", - сказал спортсмен.
В полуфинале 21-летний россиянин сыграет с боснийцем Мирзой Башичем.
"ВТБ Кубок Кремля" 2017 года проходит на кортах спорткомплекса "Олимпийский" в Москве и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.