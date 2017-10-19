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Сборная России по бобслею и скелетону отправилась на тренировочную неделю в Пхенчхан

Спорт
19 октября, 22:00 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Тренировочная неделя на трассе Игр-2018 стартует 22 октября

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МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Сборная России по бобслею и скелетону в четверг вечером вылетела из Москвы в Южную Корею на официальную предолимпийскую тренировочную неделю, которая пройдет на трассе в Пхенчхане. Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе Федерации бобслея России Анна Макарова.

"Команда в составе 24 человек прибудет в Сеул в пятницу в середине дня, после чего сразу отправится в Пхенчхан, - заметила собеседница агентства. - Президент федерации Александр Зубков намерен также прилететь в Южную Корею, но уже в субботу".

Тренировочная неделя на трассе Игр-2018 стартует 22 октября. Первыми на лед выйдут скелетонисты, среди которых будут и россияне: Александр Третьяков, Никита Трегубов, Владислав Марченков, Елена Никитина, Юлия Канакина и Рената Хузина.

Сборная России по бобслею прибудет в Южную Корею в следующем составе;

пилоты - Александр Касьянов, Алексей Стульнев и Максим Андрианов, а также Надежда Сергеева и Александра Родионова; разгоняющие - Василий Кондратенко, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, Юрий Селихов, Руслан Самитов, Михаил Мордасов, Кирилл Антюх, Илья Малых, Петр Моисеев, Андрей Лылов, Алексей Зайцев и Роман Кошелев, а также Анастасия Кочержова, Юлия Шокшуева, Елена Мамедова и Юлия Беломестных.

Тренировочная неделя у бобслеистов и скелетонистов на трассе ОИ-2018 завершится 28 октября.

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