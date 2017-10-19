Стоа: хоккеисты "Спартака" в матче с "Авангардом" выглядели сплоченным коллективом

МОСКВА, 19 октября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Игроки "Спартака" в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги с "Авангардом" показали себя сплоченным коллективом, что позволило им победить. Такое мнение ТАСС высказал нападающий красно-белых Райан Стоа.

Хоккеисты "Спартака" в четверг одержали дома победу над "Авангардом" со счетом 3:2, проигрывая после первого периода - 0:2. Победную шайбу красно-белые забросили на последней минуте третьего периода. Американский форвард отметился в матче дублем, в том числе и победной шайбой.

"Отличный матч, хорошо, что нам удалось отыграться. Ребята бились до конца, бросались под шайбы, отдавали себя до последнего. Мы показали себя сплоченным коллективом, это позволило нам добиться победы", - сказал Стоа.

Защитник Александр Осипов, ранее выступавший за "Авангард", провел дебютную игру за красно-белых, отметившись голевой передачей. "Не скажу, что плохо играли в первом периоде, просто омичи реализовал свои моменты, а мы - нет. Второй и третий период действовали хорошо, поэтому победили. Считаю, что справился психологически - было тяжело играть именно против "Авангарда", но я себя настроил", - отметил он.

В следующем матче "Спартак" 21 октября дома сыграет с "Югрой".