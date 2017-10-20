Globo: в Бразилии предъявят обвинения в коррупции главе оргкомитета ОИ-2016

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 октября. /ТАСС/. Бразильский судья Карлос Бретас удовлетворил в четверг запрос прокуратуры, которая днем ранее потребовала предъявить обвинения в коррупции и организации преступного сообщества бывшему председателю Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главе оргкомитета Игр-2016 Карлосу Артуру Нузману. Об этом сообщил телеканал Globo.

Таким образом, Нузман официально стал обвиняемым в коррупции. Ранее суд разрешил освободить чиновника из-под ареста на время рассмотрения его дела. При этом Нузману запрещено общаться с другими подозреваемыми по этому делу и покидать территорию Бразилии. Он должен будет сдать паспорт, предназначенный для поездок за границу.

В среду Федеральная прокуратура Бразилии обратилась в суд с запросом о предъявлении Нузману обвинений в коррупции и организации преступного сообщества. Спортивный чиновник отрицает свою причастность к этим преступлениям. Обвинения по данному делу также были предъявлены бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержик Кабралу, бизнесмену Артуру Соаресу, бывшему чиновнику оргкомитета Игр-2016 Леонардк Гринеру, а также бывшему консультанту по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Папе Массате Диаку и его отцу и бывшему главе организации Ламину Диаку.

Нузман был арестован 5 октября в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года. Тогда в доме спортивного чиновника и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Нузман подозревается в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК), которым он якобы передал взятку в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Позднее у экс-главы НОК Бразилии были обнаружены 16 золотых слитков, происхождение которых он не сумел объяснить, после чего подал в отставку со своего поста.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. Голосование по выбору столицы прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.