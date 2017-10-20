Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.10:
$ 57.57
€ 67.93
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Globo: в Бразилии предъявят обвинения в коррупции главе оргкомитета ОИ-2016

Спорт
20 октября, 0:19 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО 19, октября. /ТАСС

Ранее чиновника был освобожден из-под ареста на время рассмотрения его дела

Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 октября. /ТАСС/. Бразильский судья Карлос Бретас удовлетворил в четверг запрос прокуратуры, которая днем ранее потребовала предъявить обвинения в коррупции и организации преступного сообщества бывшему председателю Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии и главе оргкомитета Игр-2016 Карлосу Артуру Нузману. Об этом сообщил телеканал Globo.

Таким образом, Нузман официально стал обвиняемым в коррупции. Ранее суд разрешил освободить чиновника из-под ареста на время рассмотрения его дела. При этом Нузману запрещено общаться с другими подозреваемыми по этому делу и покидать территорию Бразилии. Он должен будет сдать паспорт, предназначенный для поездок за границу.

В среду Федеральная прокуратура Бразилии обратилась в суд с запросом о предъявлении Нузману обвинений в коррупции и организации преступного сообщества. Спортивный чиновник отрицает свою причастность к этим преступлениям. Обвинения по данному делу также были предъявлены бывшему губернатору штата Рио-де-Жанейро Сержик Кабралу, бизнесмену Артуру Соаресу, бывшему чиновнику оргкомитета Игр-2016 Леонардк Гринеру, а также бывшему консультанту по маркетингу Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Папе Массате Диаку и его отцу и бывшему главе организации Ламину Диаку.

Нузман был арестован 5 октября в рамках операции "Нечестная игра", начатой в сентябре текущего года. Тогда в доме спортивного чиновника и в штаб-квартире НОК Бразилии были проведены обыски. Нузман подозревается в подкупе членов Международного олимпийского комитета (МОК), которым он якобы передал взятку в размере 2 млн долларов за выбор Рио-де-Жанейро столицей Игр-2016. Позднее у экс-главы НОК Бразилии были обнаружены 16 золотых слитков, происхождение которых он не сумел объяснить, после чего подал в отставку со своего поста.

XXXI летняя Олимпиада прошла в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа 2016 года. Это были первые Олимпийские игры, которые состоялись в Южной Америке. Голосование по выбору столицы прошло 2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене. В финальном раунде голосования Рио-де-Жанейро победил со счетом 66:32 заявку Мадрида, которая набрала наибольшее количество голосов в стартовом раунде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Бразилия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Главные заявления Путина на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
2
Рогозин предлагает запретить госзакупки импортного ПО без раскрытия исходных кодов
3
Постпред США при ООН: Россия должна ответить за "вмешательство" в выборы
4
"Газпром" изучает возможности защиты своих прав за наложенный Украиной штраф в $6,7 млрд
5
Биография Дмитрия Пескова
6
Президент России будет получать сокращенную зарплату весь 2018 год
7
Путин ответил на вопрос, может ли женщина стать президентом России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама